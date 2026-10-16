中國人壽(海外)與希瑪醫療集團簽署合作備忘錄 共建『會員+醫療健康』 升級深港兩地醫療禮賓服務

中國人壽保險（海外）股份有限公司（中國人壽（海外）），與大灣區知名醫療服務機構希瑪醫療控股有限公司（希瑪）正式簽署合作備忘錄。雙方在ENRICH盈加生態服務平台展開全面的跨境醫療+健康管理合作，為中國人壽（海外）的特定客戶度身訂造一站式、高質素的保險+健康服務體驗。

此次合作旨在發揮雙方在各自領域的資源優勢，全面升級健康禮賓服務。合作項目主要涵蓋希瑪旗下的核心醫療網絡落地，包括香港眼科中心、旺角腸胃鏡中心，以及位於深圳羅湖口岸的希華愛康健綜合醫院、內地希瑪眼科、希瑪愛康健口腔，全面覆蓋本地及跨境醫療需求。雙方的合作內容涵蓋以下四大核心亮點：