TCL 創意3D巨鯨躍現旺角 演繹大屏幕震撼視覺體驗 你嘅客廳，今日『鯨』動咗未？

全球領先電視品牌 TCL 於旺角推出全新戶外廣告企劃，以「你嘅客廳，今日『鯨』動咗未？」為主題，透過栩栩如生的巨鯨視覺效果，將大屏幕所帶來的震撼感受呈現於旺角繁華鬧市。
是次企劃以鯨魚作為創意主角，借其龐大身軀及躍出水面時的磅礴氣勢，比喻大屏幕帶來的廣闊視野與視覺衝擊。巨鯨彷彿突破屏幕邊界的 3D 畫面，將戶外巨幕的震撼感受與家居大屏幕娛樂體驗巧妙連結，展現 TCL 致力為消費者帶來更具臨場感的觀賞享受。
3D 巨鯨躍現旺角 以創意演繹大屏幕魅力
由即日至2026年11月8日，TCL 於旺角友誠商業大廈戶外巨幕呈獻3D巨鯨創意廣告。巨型鯨魚彷彿從屏幕中躍然而出，將海洋生物的宏偉姿態帶進都市，為市民帶來別具一格的視覺體驗。
鯨魚的龐大體積呼應大屏幕帶來的廣闊視野；躍現瞬間的震撼氣勢，則象徵大畫面所營造的沉浸式觀賞感受。TCL 希望透過創意企劃，啟發消費者重新想像大屏幕電視的娛樂體驗。配合 TCL SQD-Mini LED 顯示技術所帶來的豐富色彩、精準控光技術及細膩畫面層次，大屏幕觀賞體驗更見生動。
巨幕震撼延伸至家居 TCL 推出限時大屏尊享禮遇
TCL 致力將震撼視覺體驗帶到消費者家中，讓消費者安坐客廳，亦能享受巨幕級的沉浸式觀影體驗。TCL超大屏幕呈現極致畫質及卓越色彩表現，細緻呈現每個畫面的光影層次，無論觀賞電影、追看劇集或暢玩遊戲，均能帶來更具臨場感的視聽享受。
為鼓勵消費者升級家居娛樂體驗，TCL 特別推出限時大屏尊享禮遇*。由即日起至 2026年11月15日，凡購買指定 85 吋或 98 吋 TCL 大屏幕電視，包括 98X11L、85RM9L、98C8L 及 85C8L，即可同時獲贈價值 HK$2,890、由 Audio by Bang & Olufsen 調音的 A65K Soundbar，以及價值 HK$3,480 的 TCL 27C2A 電競顯示器，雙重禮遇總值高達 HK$6,370。
此外，購買指定 75 吋型號，包括 75X11L、75RM7L 及 75C8L，亦可免費獲贈價值 HK$2,890 的 A65K Soundbar，讓消費者輕鬆打造更具震撼力的家居視聽娛樂空間。
*優惠受條款及細則約束，贈品數量有限，送完即止。詳情請向指定零售商查詢。
免費專業上門睇位及送貨安裝服務 全面提升大屏幕購物體驗
為讓消費者更安心選購大尺寸電視，TCL 同時為指定型號提供免費專業上門睇位及安裝服務*，協助消費者評估家居空間及安裝條件，減少選購大尺寸電視時的顧慮。透過完善的一站式配套服務，TCL 致力讓消費者輕鬆升級家居娛樂設備，盡享大屏幕帶來的沉浸式視聽體驗。
*免費專業上門睇位及安裝服務僅適用於指定 TCL 大尺寸電視型號，並須視乎實際送貨地址、現場環境及安裝條件而定。部分特殊送貨或安裝情況可能涉及額外收費，詳情請向 TCL 查詢。TCL 保留更改相關服務安排及條款之權利，恕不另行通知。
期間限定街站 互動認識電視畫質科技
活動期間，TCL 將於指定日子舉辦街站互動活動，讓市民欣賞 3D 巨鯨廣告之餘，透過三項輕鬆有趣的環節認識大屏幕電視與 SQD-Mini LED 技術。
第一站｜SQD-Mini LED 知識快問快答：透過趣味問答，認識顯示科技及影響電視畫質的關鍵元素。
第二站｜畫質差異互動體驗：透過模擬畫質對比圖片，了解不同顯示技術在明暗層次、色彩及光暈控制方面的差異。
第三站｜3D 巨鯨打卡：與戶外巨鯨廣告合照，並於社交平台分享照片及標註 @tclhongkong。
完成指定任務 獲贈「觀影小禮包」
參加者完成街站指定互動任務，即可獲贈 TCL「觀影小禮包」乙份，包括薯片一包及薯片夾一個，讓現場的「鯨」喜延續至家中。禮品數量有限，先到先得，送完即止。
活動詳情
立體戶外廣告：即日至2026年11月8日｜旺角友誠商業大廈戶外巨幕
街站互動詳情：
2026 年 10 月 16 日（星期五）：下午 6 時至晚上 10 時
2026 年 10 月 17 日（星期六）：下午 1 時至 5 時
2026 年 10 月 31 日（星期六）：下午 1 時至 5 時
2026 年 11 月 1 日（星期日）：下午 1 時至 5 時
TCL 誠邀市民親臨旺角欣賞 3D 巨鯨創意廣告，感受大畫面所帶來的震撼魅力，並參與街站互動活動。