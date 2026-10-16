TCL 創意3D巨鯨躍現旺角 演繹大屏幕震撼視覺體驗 你嘅客廳，今日『鯨』動咗未？

是次企劃以鯨魚作為創意主角，借其龐大身軀及躍出水面時的磅礴氣勢，比喻大屏幕帶來的廣闊視野與視覺衝擊。巨鯨彷彿突破屏幕邊界的 3D 畫面，將戶外巨幕的震撼感受與家居大屏幕娛樂體驗巧妙連結，展現 TCL 致力為消費者帶來更具臨場感的觀賞享受。

全球領先電視品牌 TCL 於旺角推出全新戶外廣告企劃，以「你嘅客廳，今日『鯨』動咗未？」為主題，透過栩栩如生的巨鯨視覺效果，將大屏幕所帶來的震撼感受呈現於旺角繁華鬧市。

鯨魚的龐大體積呼應大屏幕帶來的廣闊視野；躍現瞬間的震撼氣勢，則象徵大畫面所營造的沉浸式觀賞感受。TCL 希望透過創意企劃，啟發消費者重新想像大屏幕電視的娛樂體驗。配合 TCL SQD-Mini LED 顯示技術所帶來的豐富色彩、精準控光技術及細膩畫面層次，大屏幕觀賞體驗更見生動。

由即日至2026年11月8日，TCL 於旺角友誠商業大廈戶外巨幕呈獻3D巨鯨創意廣告。巨型鯨魚彷彿從屏幕中躍然而出，將海洋生物的宏偉姿態帶進都市，為市民帶來別具一格的視覺體驗。

巨幕震撼延伸至家居 TCL 推出限時大屏尊享禮遇

TCL 致力將震撼視覺體驗帶到消費者家中，讓消費者安坐客廳，亦能享受巨幕級的沉浸式觀影體驗。TCL超大屏幕呈現極致畫質及卓越色彩表現，細緻呈現每個畫面的光影層次，無論觀賞電影、追看劇集或暢玩遊戲，均能帶來更具臨場感的視聽享受。

為鼓勵消費者升級家居娛樂體驗，TCL 特別推出限時大屏尊享禮遇*。由即日起至 2026年11月15日，凡購買指定 85 吋或 98 吋 TCL 大屏幕電視，包括 98X11L、85RM9L、98C8L 及 85C8L，即可同時獲贈價值 HK$2,890、由 Audio by Bang & Olufsen 調音的 A65K Soundbar，以及價值 HK$3,480 的 TCL 27C2A 電競顯示器，雙重禮遇總值高達 HK$6,370。