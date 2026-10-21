愉景灣FUN DAY 開心玩餐飽 約20項免費體驗 感受愉景灣獨特魅力

今個萬聖節去愉景灣，除了可跟一眾得意可愛的頑皮鬼玩/嚇餐飽，還可以感受愉景灣獨一無二的綠色度假社區生活，體驗休閒、運動及餐飲等多種元素。大家更有機會參「愉」你飛幸運大抽獎，贏取總值逾50萬元的豐富獎品。 （推廣生意的競賽牌照號碼:62077） 香港興業旗下愉景灣將於10月31日及11月1日，舉辦首個大型生活體驗活動「愉景灣Fun Day」，為方便市民前往參加不同體驗活動，期間愉景灣將提供指定免費時段之渡輪及巴士服務，區內亦設有免費開篷導賞巴士，讓訪客輕鬆穿梭於不同景點，盡情體驗休閒、運動、娛樂及美食。

「愉景灣Fun Day」安排了多項特備節目，當中包括11月1日11am-12nn於Garden Toscana舉行的「Coffee 星級戶外瑜伽」，特別請來星級導師 Coffee Lam（林芊妤）帶大家於戶外做瑜伽。當天亦舉辦音樂「豐」會（與周國豐音樂對話），在資深音樂評審面前一展歌喉，獲得他專業的指點！同日下午還會舉辦《中年好聲音》羅啟豪、譚輝智及顏米羔等多位歌手演出的戶外壓軸音樂會，更會有樂隊YRock和The Flame現場busking。 想過精彩週末？香港愉景灣酒店更特別提供《愉景灣Fun Day住宿計劃》，只需 HK$1,500*，可享雙人山景客房住宿一晚連自助早餐（2位用）、親親馬兒體驗（2位），更連《DB Fun Day 2026》戶外壓軸音樂會VIP座位2個，讓你可體驗愉景灣的自然生態、音樂盛宴與舒適住宿環境。

愉景灣 Fun Day亦設有城市定向遊戲「愉景遊蹤」，當天到訪愉景灣多個地標，完成指定任務即可於意濤展銷廳兌換禮劵及多款精美禮品，獎品總數超過6,000份。完成的任務越多，獎品越豐富。此外，由2026年10月31日至2027年1月3日，訪客可於愉景灣指定地點登記，參加「愉」你飛幸運大抽獎，最高可贏取香港航空雙人來回機票及五星級酒店住宿，獎品總值超過10萬港元！ 於萬聖節當日則會首次於愉景灣舉行「萬聖節慈善寵愛行」，還有一年一度的「『盞鬼』萬聖夜市集」將於愉景廣場載譽歸來。當日還會舉辦「愉景灣百變Cosplay巡遊爭霸戰」，歡迎市民一同度過難忘的萬聖節！