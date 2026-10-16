2026「綠惜煮意」全電煮食比賽完成首階段賽事 各組別九名入圍參賽者將晉身公眾品評環節

由中國香港女廚師協會及香港國際廚藝交流協會主辦的2026「綠惜煮意」全電煮食比賽，日前於國際廚藝學院完成首階段賽事。開幕啟動禮邀得商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP、香港立法會議員（飲食界）梁進, MH及漁農自然護理署助理署長（農業）馬惠忠先生擔任主禮。青年廚師、專業廚師及業餘煮食愛好者運用全電烹調設備，配合本地食材及全電烹調技術，設計兼顧美味、創意、能源效益及環保考量的菜式。經專業評審團評選後，各組別首三名、合共九名參賽者入圍下一階段公眾品評。

賽事獲中華電力有限公司（中華電力）、中華廚藝學院、國際廚藝學院、香港JW萬豪酒店及漁農自然護理署支持，並由Exotica Umami EX M醬汁及刀嘜贊助。評審團除考慮菜式的色、香、味及賣相，亦審視食材運用、營養價值、可持續元素、創新意念，以及全電烹調技巧。 擔任主禮嘉賓的商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP在致辭中表示：「特區政府一直積極推動香港在2050年前實現碳中和的目標。要邁向低碳未來，除了在基礎建設及能源轉型方面持續投入外，推動市民實踐低碳生活同樣至關重要，而飲食正是與大眾日常生活最密切相關的一環。今次比賽饒富意義，以『綠惜煮意』為主題，完美結合了創新科技、可持續發展與低碳烹飪三大理念。」

香港立法會議員（飲食界）梁進, MH分享：「我十分支持推動綠色餐飲及可持續發展的廚藝賽事。無論是增加採用本地食材，抑或運用更具能源效益的低碳烹調方式，對飲食業界的可持續發展都非常重要。」

從比賽實踐全電煮食及可持續餐飲 參賽者在限時烹調過程中，展示如何運用全電設備提升烹調效率，並透過選用本地農產、善用材料及減少浪費，把節能減碳及ESG理念融入菜式設計。比賽亦為廚藝學生、業界從業員及烹飪愛好者提供交流平台，分享綠色烹調的實際應用。 中國香港女廚師協會創會會長蕭秀香女士（三姐）表示：「今屆參賽作品水準令人欣喜，參賽者不但發揮出色廚藝和創意，更將環保理念融入食材選擇及烹調過程之中。我們希望透過比賽鼓勵業界及市民認識低碳煮食的優勢，並將綠色飲食文化融入日常生活之中。」

香港國際廚藝交流協會創會會長陳國強師傅補充道：「今次不少參賽作品善用本地食材及高效烹調技術，把ESG可持續發展理念實踐出來。我們期望透過比賽拓闊行業及公眾對綠色飲食的視野，鼓勵業界與新一代廚師持續創新，進一步推動香港餐飲業邁向更綠色、更創新的未來。」

全電煮食支援餐飲業提升能源效益 中華電力客戶成功及銷售總監盧志華教授表示：「中華電力積極支援餐飲業加強能源管理，推廣全電煮食及節能設備，協助業界提升能源效益、並減低能源開支及碳排放。全電煮食不但傳熱快、烹調效率高，更有助改善廚房工作環境，兼顧營運效益與可持續發展。我們很高興看到參賽者善用全電設備，創作出兼具創意與環保理念的菜式。透過支持『綠惜煮意』全電煮食比賽，我們期望鼓勵更多餐飲業界實踐低碳營運模式，攜手建設更可持續的未來。」

培育新一代廚藝人才 中華廚藝學院及國際廚藝學院院長葉漢鵬先生說：「作為香港培育專業廚藝人才的重要培訓基地，我們樂見青年廚師及業界從業員積極探索創新及可持續烹飪模式。今次比賽亦讓學生及業界進一步了解未來餐飲業在綠色科技、節能設備及可持續發展方面的機遇。學院將繼續與業界攜手合作，培育具備國際視野及可持續發展思維的新一代廚藝人才。」 本地食材與高效烹調的應用 比賽指定食材包括由漁農自然護理署「優鮮港品」推廣的本地食用花，鼓勵參賽者認識和選用本地優質漁農產品，支持本地農業發展，推動減碳及可持續飲食文化。漁農自然護理署助理署長（農業）馬惠忠先生於致辭時表示：「『優鮮港品』匯聚本地漁民及農戶用心生產的優質漁農產品，具備安全、優質及減碳等特點。我們期望透過鼓勵餐飲業界廣泛採用本地優質食材，進一步推動香港綠色餐飲發展，攜手實現可持續發展目標。」

大會指定醬料Exotica Umami (EX M) 是一款靈感源自古羅馬發酵技藝的香港原創萬能鮮味醬。其獨特配方具提鮮、提升質感及嫩化效果，有助縮短烹調時間，配合賽事倡導的全電烹調設備，實現高效、短時的節能煮食理念。賽事亦選用了刀嘜作大會指定食油，刀嘜逾60年來為大眾提供優質食油，其花生油香味濃郁，有效提升參賽菜品的色香味。參賽作品透過本地食材、調味配搭及全電烹調技術的應用，展示餐飲業在提升能源效益、減少資源消耗，以及推動可持續飲食方面的實踐經驗。

入圍菜式將於香港JW萬豪酒店供食客品嚐及投票 第二階段決賽將於2026年11月2至21日在香港JW萬豪酒店舉行。九道晉級菜式將於酒店 The Lounge的自助晚餐分三個星期推出，讓食客親身品嚐及投票，選出心目中的最佳「綠惜煮意」菜式。香港JW萬豪酒店期望透過支持是次活動，宣揚及推動餐飲業的可持續發展，並倡導負責任且富有創意的餐飲理念。這項別開生面的創新賽制由香港電視界「綜藝之父」兼餐飲界奇才蔡和平構思。他分享：「香港一直是享譽國際的『美食之都』，民間臥虎藏龍，擁有不少充滿創意的廚藝人才。今次比賽最可貴的地方，是將低碳飲食、全電煮食與公眾參與結合起來，讓好的創意不只獲得評審認同，更有機會直接與食客交流。我相信這種創新的賽制，能夠為香港餐飲業帶來更多新思維，同時推動綠色生活及可持續飲食文化的發展。」

2026「綠惜煮意」全電煮食比賽資料

主辦機構：中國香港女廚師協會、香港國際廚藝交流協會

支持機構：中華電力有限公司、中華廚藝學院、國際廚藝學院、香港JW萬豪酒店、漁農自然護理署

贊助機構：Exotica Umami、刀嘜

九道晉級菜式將於香港JW萬豪酒店The Lounge的自助晚餐推出，讓食客親身品嚐及投票，競逐由酒店送出，合共價值港幣36,000元的酒店住宿及餐飲大獎。