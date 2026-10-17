國際汽聯認可盛事首登陸香港！ 《2026亞洲汽車扭樽賽錦標賽 - 香港站》灣仔海濱隆重開幕 重量級官商及體育界嘉賓雲集 共同見證香港賽車運動邁向新一頁

由中國香港汽車會（HKAA）主辦、小鵬汽車冠名贊助，並榮獲國際汽車聯盟（FIA）官方認證的地區性殿堂級盛事 —— 《2026亞洲汽車扭樽賽錦標賽 - 香港站》（AAGC Round 3），今日於灣仔海濱活動空間舉行盛大的開幕典禮！這項國際賽車盛事首度登陸香港，一連兩日（10月17日至18日）極速技術對決，標誌著香港推動高規格賽車運動與體育旅遊的全新里程碑。 大會邀得中國香港汽車會會長余嘯峰、商務及經濟發展局局長丘應樺、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆等、贊助商小鵬汽車亞太區總代理市場部總經理譚志聰等共同主禮，為活動揭開序幕！代表中國香港的選手李迪信、楊柏鏗、黃新傑、陳俊文、盧君傑、梁瑄殷、徐家淦、鄭穎琛、璠譽釗及吳永發，會在主場迎戰來自吉爾吉斯、烏茲別克、澳洲、印度、新加坡、印尼、尼泊爾、中華臺北、馬來西亞、哈薩克的頂尖好手同場比試較量，爭奪最高榮耀。

高效速讀：扭樽賽（Gymkhana）核心看點 汽車扭樽賽（Gymkhana）是近年深受國際歡迎的賽車運動。主辦方在指定場地內會，利用交通錐等標記設置賽道，車手需要按照指定路線完成連續轉彎、繞樁等動作，以完成時間決定成績。若發生碰撞交通錐或偏離路線等情況，則可能面臨罰時。與著重高速行駛的賽車及項目轉變，扭樽賽更考驗車手對車輛的操控精準度、路線規劃、節奏掌握及即時判斷能力。由於賽道通常較為狹窄，車手需要在有限空間內快速完成一系列駕駛動作，對轉向控制及車身穩定性均有一定要求。是次香港站特別選址於灣仔海濱，讓亞洲頂尖車手在極具挑戰的繞錐賽道中，以維港摩天大廈為背景，將極速動感與城市繁華完美融合。以下三大精彩看點 ：

• 統一車型與極限賽道：全體車手必須統一駕駛由小鵬汽車提供的智能電動車 XPENG-P7，在特設的單車道瀝青路面上完成繞樁、急煞、高速迴轉及頻繁制動。車手在每條新路線開賽前只有 15 分鐘徒步視察賽道的機會，極其考記憶力。 • 推高賽道的技術門檻：賽道以紅（左側通過）、綠（右側通過）、白（中性）三色交通錐引導高難度路線。特定位置更設有「雙層交通錐」，逼使車手將過彎精準度推向極致。 • 毫秒必爭與嚴格罰則：賽事採取時間累積制。每碰倒或移動一個常規錐罰 2 秒、碰倒雙層錐罰 4 秒、衝線後未能在停止區完全煞停則重罰 5 秒；跑錯路線更會被判 DNF（未完賽）並給予 200 秒基準時間作爲懲罰，失誤容忍度極低。

推動賽車電動化與體育旅遊，結合嘉年華打造盛事之都 中國香港汽車會會長余嘯峰先生亦表示：「這次是中國香港首次成為亞洲汽車扭樽錦標賽的舉辦地，對我們而言是一份光榮，更是一份責任。這個里程碑的達成，有賴各方的支持與合作，特別鳴謝冠名贊助商小鵬汽車的全力投入，他們的技術與熱情是這次賽事得以成事的重要支柱。我們將以此為起點，繼續推動本地賽車運動多元發展，讓更多市民感受到汽車運動的樂趣與可能。」余會長更補充道：「能夠將這項 FIA 認證國際賽事帶到香港，我們無比驕傲。衷心感謝文化體育及旅遊局局長與團隊的鼎力支持，讓夢想成真。這不單是對香港舉辦賽事能力的肯定，更為本地賽車運動文化的普及注入強大動力。我們期待與全港市民及世界車迷，一同見證亞洲頂尖車手的誕生！」

冠名贊助商小鵬汽車亞太區總代理市場部總經理譚志聰表示：「小鵬汽車扎根大灣區，持續將AI電動車技術落地中國香港。這次與中國香港汽車會合作，首度將亞洲Gymkhana（金卡納）賽事引入中國香港，透過專業賽道展示電動車在極限操控下的靈活表現，展現即時扭力輸出、動態穩定系統等技術於狹彎及繞錐場景中的優勢。我們期望突顯電動車特性與Gymkhana的高度契合，推動本地賽車運動電動化，未來將繼續引入更多智能出行方案。」 賽事於今明兩日舉行。為吸引更多本地市民參與及推動扭樽車，大會特設「賽車展覽嘉年華」！除了展出冠名贊助商小鵬汽車不同車款，讓車迷近距離感受嶄新科技與極致速度的融合外，現場更設有各大精彩展位、小食飲品專區及大螢幕直播現場賽事戰況，讓觀眾同步直擊每一段扣人心弘的過彎與衝線時刻，全方位體驗這場全城國際賽車盛事！