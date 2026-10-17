熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
市場資訊
出版：2026-Oct-17 21:25
更新：2026-Oct-17 21:25

國際汽聯認可盛事首登陸香港！ 《2026亞洲汽車扭樽賽錦標賽 - 香港站》灣仔海濱隆重開幕 重量級官商及體育界嘉賓雲集 共同見證香港賽車運動邁向新一頁

分享：
相片 17 10 2026 16 36 38 (10)

由中國香港汽車會（HKAA）主辦、小鵬汽車冠名贊助，並榮獲國際汽車聯盟（FIA）官方認證的地區性殿堂級盛事 —— 《2026亞洲汽車扭樽賽錦標賽 - 香港站》（AAGC Round 3），今日於灣仔海濱活動空間舉行盛大的開幕典禮！這項國際賽車盛事首度登陸香港，一連兩日（10月17日至18日）極速技術對決，標誌著香港推動高規格賽車運動與體育旅遊的全新里程碑。

大會邀得中國香港汽車會會長余嘯峰、商務及經濟發展局局長丘應樺、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆等、贊助商小鵬汽車亞太區總代理市場部總經理譚志聰等共同主禮，為活動揭開序幕！代表中國香港的選手李迪信、楊柏鏗、黃新傑、陳俊文、盧君傑、梁瑄殷、徐家淦、鄭穎琛、璠譽釗及吳永發，會在主場迎戰來自吉爾吉斯、烏茲別克、澳洲、印度、新加坡、印尼、尼泊爾、中華臺北、馬來西亞、哈薩克的頂尖好手同場比試較量，爭奪最高榮耀。

相片 17 10 2026 16 36 38 (2) (1) 相片 17 10 2026 16 35 28 相片 17 10 2026 16 36 38 (2) 相片 17 10 2026 16 36 38 (3) 相片 17 10 2026 16 36 38 (1)

高效速讀：扭樽賽（Gymkhana）核心看點

汽車扭樽賽（Gymkhana）是近年深受國際歡迎的賽車運動。主辦方在指定場地內會，利用交通錐等標記設置賽道，車手需要按照指定路線完成連續轉彎、繞樁等動作，以完成時間決定成績。若發生碰撞交通錐或偏離路線等情況，則可能面臨罰時。與著重高速行駛的賽車及項目轉變，扭樽賽更考驗車手對車輛的操控精準度、路線規劃、節奏掌握及即時判斷能力。由於賽道通常較為狹窄，車手需要在有限空間內快速完成一系列駕駛動作，對轉向控制及車身穩定性均有一定要求。是次香港站特別選址於灣仔海濱，讓亞洲頂尖車手在極具挑戰的繞錐賽道中，以維港摩天大廈為背景，將極速動感與城市繁華完美融合。以下三大精彩看點 ：

• 統一車型與極限賽道：全體車手必須統一駕駛由小鵬汽車提供的智能電動車 XPENG-P7，在特設的單車道瀝青路面上完成繞樁、急煞、高速迴轉及頻繁制動。車手在每條新路線開賽前只有 15 分鐘徒步視察賽道的機會，極其考記憶力。

• 推高賽道的技術門檻：賽道以紅（左側通過）、綠（右側通過）、白（中性）三色交通錐引導高難度路線。特定位置更設有「雙層交通錐」，逼使車手將過彎精準度推向極致。

• 毫秒必爭與嚴格罰則：賽事採取時間累積制。每碰倒或移動一個常規錐罰 2 秒、碰倒雙層錐罰 4 秒、衝線後未能在停止區完全煞停則重罰 5 秒；跑錯路線更會被判 DNF（未完賽）並給予 200 秒基準時間作爲懲罰，失誤容忍度極低。

推動賽車電動化與體育旅遊，結合嘉年華打造盛事之都

中國香港汽車會會長余嘯峰先生亦表示：「這次是中國香港首次成為亞洲汽車扭樽錦標賽的舉辦地，對我們而言是一份光榮，更是一份責任。這個里程碑的達成，有賴各方的支持與合作，特別鳴謝冠名贊助商小鵬汽車的全力投入，他們的技術與熱情是這次賽事得以成事的重要支柱。我們將以此為起點，繼續推動本地賽車運動多元發展，讓更多市民感受到汽車運動的樂趣與可能。」余會長更補充道：「能夠將這項 FIA 認證國際賽事帶到香港，我們無比驕傲。衷心感謝文化體育及旅遊局局長與團隊的鼎力支持，讓夢想成真。這不單是對香港舉辦賽事能力的肯定，更為本地賽車運動文化的普及注入強大動力。我們期待與全港市民及世界車迷，一同見證亞洲頂尖車手的誕生！」

相片 17 10 2026 16 36 38 (7) (1) 相片 17 10 2026 16 36 38 (8) 相片 17 10 2026 16 36 38 (7) 相片 17 10 2026 16 36 38 (5) 相片 17 10 2026 16 36 38 (6)

冠名贊助商小鵬汽車亞太區總代理市場部總經理譚志聰表示：「小鵬汽車扎根大灣區，持續將AI電動車技術落地中國香港。這次與中國香港汽車會合作，首度將亞洲Gymkhana（金卡納）賽事引入中國香港，透過專業賽道展示電動車在極限操控下的靈活表現，展現即時扭力輸出、動態穩定系統等技術於狹彎及繞錐場景中的優勢。我們期望突顯電動車特性與Gymkhana的高度契合，推動本地賽車運動電動化，未來將繼續引入更多智能出行方案。」 

賽事於今明兩日舉行。為吸引更多本地市民參與及推動扭樽車，大會特設「賽車展覽嘉年華」！除了展出冠名贊助商小鵬汽車不同車款，讓車迷近距離感受嶄新科技與極致速度的融合外，現場更設有各大精彩展位、小食飲品專區及大螢幕直播現場賽事戰況，讓觀眾同步直擊每一段扣人心弘的過彎與衝線時刻，全方位體驗這場全城國際賽車盛事！ 

賽事日程表（10月17日至18日）

大會亦公布了為期兩天（上午9:00至下午6:00）的緊湊賽事日程，歡迎全港市民及車迷到場免費觀賞：

日期

時間

賽事項目與日程

10月17日（星期六）

09:00

賽事正式開始、賽道視察 / 勘路、車手排位賽

 

13:00

開幕典禮

 

14:00 - 17:30

男子及女子組個人淘汰賽

 

17:30 - 18:30

小鵬汽車（XPENG）駕駛體驗活動

10月18日（星期日

09:00

男子及女子組雙人組排位賽、混合雙人組排位賽、男子雙人淘汰賽（至決賽）

 

13:00 - 14:00

午休時間

 

14:00 - 17:30

女子雙人淘汰賽（至決賽）、混合雙人淘汰賽（至決賽）、女子個人終極淘汰決賽、（前4強對決男子個人終極淘汰決賽（前4強對決）

 

17:30 - 18:30

頒獎典禮及閉幕儀式

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務