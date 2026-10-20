胡定欣、陳敏之母子檔現身中銀港珠澳半馬起步禮為跑手打氣 借跑步經談理財：兩者都要睇長線！

一年一度的體育盛事「中銀港珠澳半馬」將於11月15日隆重舉行。今年賽事更升格為世界田徑聯會認可的「白金級道路賽事」，成為全港首個獲此殊榮的馬拉松。中銀香港日前於中銀大廈舉辦「一起 · 跨越NEXT LEVEL」起步禮，除了邀得體壇精英羅映潮及黃冠衡分享備戰秘笈外，演藝圈「Crazy Runner」成員胡定欣，以及陳敏之攜同兒子雷子樂亦以母子檔熱鬧登場，為全港跑手加油打氣。
身為演藝圈著名跑手，胡定欣在現場大談跑步心得。她坦言跑步是對自我極限的挑戰，每次跑完都會期待下次能挑戰更遠距離。正如她新歌《未知也好》一樣，有想做的事就要放膽嘗試。定欣透露，近年人生與事業邁向新階段，令她更重視財富管理，在她眼中跑步與理財如出一轍，兩者都必須看長線，最重要是勇於踏出第一步並適時調整策略。
同場的陳敏之則帶同兒子雷子樂溫馨現身，她笑言上次帶兒子參加兒童運動會後，小朋友便愛上運動，今次會親自落場參加「親子MAX Fun一起跑」，希望從小培養小朋友對運動的興趣。敏之認為運動與理財都需要持之以恆，呼籲大家積極參與。
為慶祝賽事升格，中銀香港同步推出「一起 · 跨越NEXT LEVEL」三重賞。即日起至12月31日，全新客戶經手機銀行開戶可享高達4.8%特優定存年利率，註冊或升級BoC Pay+可享高達HK$100迎新獎賞，完成理財任務更可獲最高HK$210現金獎賞。凡完成任務或以中銀信用卡單筆簽賬滿HK$2,100，更可自動參加終極大抽獎，有機會贏取高達210萬中銀信用卡積分！大會更推出免費打氣主題WhatsApp Sticker，以及在跑手包領取日（11月13日至14日）於Pacific Coffee中銀大廈分店提供BoC Pay+專屬飲品優惠，全方位陪伴市民跑出美好生活。