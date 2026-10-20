《BRUNELLO築夢人生》 11月12日隆重上映 奧斯卡金像獎班底傾力打造「羊絨之王」Brunello Cucinelli傳奇人生

由奧斯卡金像獎著名導演與頂尖音樂大師聯手打造的傳奇紀錄片《BRUNELLO 築夢人生》BRUNELLO: THE GRACIOUS VISIONARY，將於今年11月12日在香港隆重上映，呈獻一段從田野走向世界的非凡築夢之旅。影片帶領觀眾深入意大利翁布里亞（Umbria）的迷人風光，探索奢華服裝品牌創辦人Brunello Cucinelli 如何由從農家子弟起步，憑藉遠見與信念，一步步建立享譽全球的頂級羊絨帝國，並以獨樹一幟的「人文資本主義」理念，為奢華賦予更深刻的意義。
《BRUNELLO 築夢人生》深刻描繪了 Brunello Cucinelli 的築夢之旅，見證這位人道主義企業家如何將工作與哲學完美融合。巧妙地將真實紀錄與戲劇重現完美交織，追溯他生命中每個關鍵的時空節點——從純樸的鄉村童年，到如今成為「人文資本主義」的偉大實踐者。隨着檔案影像的浮現與真摯陳述，見證他如何從卑微中崛起，在打造世界知名企業的同時，始終堅守着尊嚴、美感與社會正義等核心價值。電影結尾落下溫柔而堅定的註腳：原來，那些被勇氣深刻滋養的夢想，才是指引命運前行的真正力量。
奧斯卡級大師班底呈獻視聽盛宴
《BRUNELLO 築夢人生》由奧斯卡金像獎導演基斯比•湯納度（Giuseppe Tornatore）執導。他曾憑經典《星光伴我心》CINEMA PARADISO榮獲康城影展評審團大獎及奧斯卡最佳外語片，並以「西西里三部曲」奠定其浪漫人文的獨特敘事風格。《BRUNELLO 築夢人生》以一場饒富象徵意味的紙牌對決貫穿全片，映照主角一生的關鍵抉擇與堅定信念。透過詩意場景、歷史影像與真摯獨白，細緻勾勒出這位傳奇人物的心路歷程，呈現他如何在理想與現實之間，走出一條不凡的人生道路。配樂更邀得《美麗人生》奧斯卡得獎配樂大師尼古拉•皮奧瓦尼（Nicola Piovani）親自操刀。大師聯手，以光影刻畫信念，以旋律叩問心靈，為觀眾呈獻一場兼具磅礴情感與人文深度的視聽盛宴。
Brunello Cucinelli 感言
電影隆重誕生，Brunello Cucinelli真摯表示：「我懷着由衷的喜悅，又帶着一絲激動，正式宣布紀錄片《BRUNELLO築夢人生》隆重誕生，這是一部講述我人生故事的影片。三年前的某一天，我偶然萌生了這個新項目的想法。那日，天氣晴朗，溫和宜人，面對索羅梅奧（Solomeo）那迷人的景致，我產生了一種對時間與知識的全新認知。我彷彿看到，日子與歲月能夠被無限延展，而書籍恰似心靈的糧倉，其中蘊藏着最為真實的知識。於是我決定，要透過一部影片來呈現自己的人生回憶，藉此彰顯那些滋養我心靈的人性價值，這將會是一件非凡之事。Giuseppe Tornatore執導，再配上 Nicola Piovani 的動人音樂，才能以詩意的方式，講述一位小農夫真實而奇妙的人生歷程——他自小在翁布里亞（Umbria）迷人鄉村的農舍中長大，卻從土地與繁星中領悟到：在尊重自然的前提下工作，方能創造健康的利潤。」
《BRUNELLO 築夢人生》將於11月12日上映。
導演、編劇：基斯比•湯納度（Giuseppe Tornatore）
監製：毛羅•卡列維（Mauro Calevi）
配樂：尼古拉•皮奧瓦尼（Nicola Piovani）