《BRUNELLO築夢人生》 11月12日隆重上映 奧斯卡金像獎班底傾力打造「羊絨之王」Brunello Cucinelli傳奇人生

由奧斯卡金像獎著名導演與頂尖音樂大師聯手打造的傳奇紀錄片《BRUNELLO 築夢人生》BRUNELLO: THE GRACIOUS VISIONARY，將於今年11月12日在香港隆重上映，呈獻一段從田野走向世界的非凡築夢之旅。影片帶領觀眾深入意大利翁布里亞（Umbria）的迷人風光，探索奢華服裝品牌創辦人Brunello Cucinelli 如何由從農家子弟起步，憑藉遠見與信念，一步步建立享譽全球的頂級羊絨帝國，並以獨樹一幟的「人文資本主義」理念，為奢華賦予更深刻的意義。

《BRUNELLO 築夢人生》深刻描繪了 Brunello Cucinelli 的築夢之旅，見證這位人道主義企業家如何將工作與哲學完美融合。巧妙地將真實紀錄與戲劇重現完美交織，追溯他生命中每個關鍵的時空節點——從純樸的鄉村童年，到如今成為「人文資本主義」的偉大實踐者。隨着檔案影像的浮現與真摯陳述，見證他如何從卑微中崛起，在打造世界知名企業的同時，始終堅守着尊嚴、美感與社會正義等核心價值。電影結尾落下溫柔而堅定的註腳：原來，那些被勇氣深刻滋養的夢想，才是指引命運前行的真正力量。