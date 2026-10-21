新生精神康復會 二零二五至二六年度周年晚宴暨長期服務獎頒獎典禮圓滿舉行

新生精神康復會（新生會）已於2026年10月16日假荃灣西如心酒店舉行二零二五至二六年度周年晚宴暨長期服務獎頒獎典禮，晚宴 邀得 勞工及福利局局長孫玉菡先生，JP蒞臨主禮，並邀得 中央政府駐港聯絡辦社會發展部部長周和先生、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘先生，JP、社會福利署署長杜永恒先生，JP、勞工及福利局康復專員姜梁詠怡女士，JP、醫務衞生局副秘書長麥震宇先生，JP、民政及青年事務局副秘書長(民政事務) 黃昕然先生, JP等官員出席。另外，新生會亦邀得 第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員范徐麗泰女士，GBM, GBS, JP、 康復諮詢委員會主席馮伯欣先生，BBS、康復諮詢委員會屬下康復服務公眾教育小組委員會主席于健安先生，BBS, JP、立法會議員(醫療衞生界)林哲玄醫生 ， 立法會議員黃浩明先生，JP， 以及 立法會議員陳文宜女士 等嘉賓出席晚宴。

勞工及福利局局長孫玉菡先生，JP 致辭時指，新生會發展至今已具相當規模，並提出對新生會的三大發展願景，包括將精神復康經驗帶進大灣區發揚光大、善用大數據與政府攜手合作及支援，並邁向全世界，將累積逾60載的精神健康服務成果向國際廣傳。

新生會執行委員會主席譚贛蘭教授，GBS, JP 在晚宴上與嘉賓回顧新生會60多年來在精神健康服務貫徹「以人為本」、「追求卓越」的歷程，並在分享過去一年的重要成果時指出，新生會除了全力配合政府支援大埔宏福苑火災居民、發揮社區即時支援力量外，亦積極拓展創新服務，包括新生農場全面升級現代化、「家．安泰」照顧者資源中心成立、葵涌醫院 cafe330 開幕、「賽馬會心悅啓程計劃」照顧者支援服務、「綠在黃大仙」投入服務、「2026 330 Day」330《感．生活》 - 五感生活祭及典禮，以及與大灣區社福機構簽署合作備忘錄等，年內亦順利舉辦一系列60周年慶祝活動。

為表揚同工默默耕耘、堅守崗位的專業精神，晚宴特設長期服務獎頒獎典禮，由勞工及福利局局長孫玉菡先生，JP、社會福利署署長杜永恒先生，JP、勞工及福利局康復專員姜梁詠怡女士，JP、醫務衞生局副秘書長麥震宇先生，JP、民政及青年事務局副秘書長(民政事務) 黃昕然先生, JP，以及多位政府官員及其他嘉賓等向服務滿10年或以上的員工頒發獎項，感謝他們多年來與服務使用者同行。

新生會執行委員會主席譚贛蘭教授，GBS, JP 表示，對新生會60載堅守初心深表感恩，亦為前線同工與管治團隊上下一心的專業承擔而感動，並衷心感謝社會各界並肩同行，為精神健康服務開拓更多嶄新里程。同事，她亦感謝政府各部門、業界夥伴、贊助機構及社會各界長期以來的信任與支持，強調新生會已準備就緒，未來將繼續秉持使命，配合及支持政府政策，透過創新、協作及關懷，推動多元精神健康服務，共同構建關愛共融、身(3)心(3)靈(0)健康的香港。