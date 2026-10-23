茶皇殿「阿拉斯加蟹」 每日鮮活抵港 漁池自撈 $198/斤

一年一度阿拉斯加長腳蟹季正式開鑼！茶皇殿今年再度推出超值蟹季優惠，無底線震撼價!即日起阿拉斯加蟹低至$198/斤（原價$338/斤），每日鮮活抵港，海鮮池即揀即撈，全程透明，揀邊隻食邊隻：由撈起、秤重到送入廚房，安心享用無憂。每隻重達3斤半或以上，蟹肉飽滿、鮮甜多汁，讓蟹迷以超值享受鮮甜肥美的頂級海鮮滋味！無論是家庭聚餐、朋友聚會，茶皇殿都為食客精心烹調阿拉斯加蟹。除了堂食，亦提供外賣自取，讓你與家人朋友隨時分享蟹季美味。優惠價為$198/斤（原價$338/斤）。抵過街市買，選擇外賣自取或廳房服務，須另加$40/斤。鮮味不等人，立即訂座，搶鮮開餐！

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