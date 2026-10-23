將軍澳PopWalk天晉滙 「驚奇10月 — Beer or Treat! 微醺萬聖嘉年華」

萬聖節將臨，將軍澳PopWalk天晉滙由即日至11月8日，將舉辦「驚奇10月 — Beer or Treat! 微醺萬聖嘉年華」，將「港式啤酒節」與「萬聖節狂歡」二合為一，集合懷舊地道打卡場景、特色啤酒體驗、滋味美食及消費禮遇，配合由100位小朋友創作的3D南瓜藝術展、3米高巨型發光南瓜裝置、萬聖節互動遊戲與變裝巡遊等活動，把節日熱潮延伸至將軍澳南公園及海濱長廊，為今年1月正式啟用的將軍澳南公園帶來首個萬聖節派對。PopWalk於10月25日、31日及11月1日特設Halloween Pet Bus寵物巴士，接載毛孩跨區扮鬼扮馬齊齊開派對。商場亦推出Halo「詭」怪禮品換領，顧客憑指定消費即可換領可愛精品，為萬聖節造型加添點睛之筆。

「鬼馬」懷舊元素玩轉萬聖節 德國餐廳 Das Bier 獨家 Beer Pass 微醺登場 今年PopWalk天晉滙的啤酒節大玩本地「鬼馬」懷舊情懷，以地道「涼茶舖」及「理髮廳」主題佈景，配搭南瓜燈、蛛網、怪趣霓虹招牌等萬聖節裝飾，打造別具玩味的打卡場景。「詭」靈精怪理髮店將熟悉的懷舊店舖注入全新節日趣味，讓大家一邊扮鬼扮馬、一邊穿梭熟悉場景重拾港式情懷，一邊投入「Beer or Treat」的節日狂熱。 商場更聯乘人氣德國餐廳Das Bier，於活動期間推出多項啤酒體驗與獨家禮遇，將德國風味與港式懷舊巧妙結合，展開充滿本土特色的微醺之旅！啤酒迷不容錯過Das Bier 獨家Beer Pass！顧客於活動期間於商場單一消費滿HK$600，即可換領Beer Pass乙張及PopWalk HK$20美食券，憑券可於Das Bier免費換領1杯 (250ml) 精選啤酒，讓好友相聚時刻更添滋味。現場更將設置趣味葫蘆倒酒體驗，以港式「戰鬥碗」盛載指定品牌啤酒或美味果汁，單一消費滿HK$300即可試飲，齊齊拍下充滿玩味、帶點萬聖節怪誕感的打卡照。

啤酒戰鬥碗

豬手拼盤配美食禮遇 港味精品與街頭小食加碼登場 顧客消費滿HK$2,500更可換領萬聖豬手拼盤，盡享德國經典滋味。消費滿HK$800，更可於「啤酒戰鬥碗」及「大排檔Mini Block」之中任選一款，把本地情懷帶回家。10月18日更限定送上街頭小食驚喜，為秋日添上一口甜蜜。 另外，德國餐廳今年更特別推出「萬聖節怪奇大餐」讓大家到公園暢玩之餘，更可親臨大快朵頤: • 黑魔髪與白骷髏 (蘑菇墨汁意粉| HK$118) • 惡魔眼球紅魔藥 (法式蘑菇釀田螺配拿破崙長通粉|HK$138) • 吸血鬼生命之水 (Hoegaarden Rosée|HK$62)

• 黑寡婦致命陷阱 (布朗尼蛋糕| HK$68) 3米高發光南瓜於將南公園歡迎你 100個3D南瓜作品亮相PopWalk天晉滙 Ocean PopWalk 海天晉滙戶外長廊將設置3米高巨型發光充氣南瓜，入夜後為將軍澳南公園及海濱長廊一帶增添節日色彩；商場各期亦配以萬聖節主題裝飾，打造日夜皆宜的打卡路線。活動期間，顧客於現場與南瓜場景打卡，即有機會獲贈小禮品乙份，包括惡魔南瓜戒指、小鬼彩色筆或鬼怪匙扣，名額共300份，讓每張節日合照都添一份小驚喜！ 即日起至11月1日，PopWalk聯乘藝術機構Art Tells，邀請香港多間兒童畫室共同參與「Halloween 奇幻南瓜展」，於PopWalk 2期中庭及Ocean Popwalk展出多達100個，由小朋友親自創作的3D藝術南瓜。小小藝術家以天馬行空的想像，為南瓜注入不同個性，讓一家大小在欣賞作品之餘，也可感受節日的創意與童趣。

Halloween Pet Bus萌寵巴士 接載毛孩跨區扮鬼扮馬齊齊開派對 PopWalk於10月25日、31日及11月1日特設Halloween Pet Bus寵物巴士，遊走啟德、九龍灣及觀塘主要地點，接載主人與毛孩前往PopWalk投入萬聖節派對。10月24起，更一連兩星期於Ocean PopWalk海天晉滙露天長廊舉辦「Pet or Treats寵物市集」，集合20個萌寵主題特色攤位，帶來各式寵物用品、零食及精品，讓主人與毛孩邊逛邊尋寶。10月25日及11月1日更隆重呈獻「萬聖節萌寵Parade 巡遊」，已招募逾200 組毛孩參與活動，毛孩將以趣怪造型登場，與主人一起留下難忘的節日回憶。參加禮遇包括HK$100商場電子券組合、AI Live Printing即畫紀念相片、Q-Pets贊助禮品及寵物包，將歡樂與紀念品一同帶回家！

萬聖節限定遊戲與「鬼怪大婚」巡遊 大人小朋友玩盡節日驚喜 推廣期間商場將設萬聖節小遊戲攤位，顧客憑指定消費，即可參與惡魔飛鏢遊戲或Halloween保齡遊戲一次，大人小朋友一同考眼力、比準繩！10月25日及31日更有「鬼怪大婚」變裝巡遊，由晚上7時起，大婚隊伍將與現場顧客大玩特玩，指定時段更有精彩表演，商場更特設10個名額，邀請小朋友齊齊扮鬼扮馬，由專人化妝扮靚，幻化為巡遊其中一角，親身參與這場精彩熱鬧盛典，更即場與各到場小朋友Trick or Treat 交換糖菓，享受分享的快樂!

商場亦推出Halo「詭」怪禮品換領，顧客憑指定消費即可換領可愛小鬼髮飾、恐龍頭骨、寵物X-ray氣球、暴走小鬼、Halo Candy糖果包或女巫魔法棒等精品，為萬聖節造型加添點睛之筆。

十月尾一連兩個週末，商場以一系列精彩萬聖節活動，串連歡樂節日路線！更特別推出「萬聖 Capture！魔法家庭寫真館」，單一消費滿 HK$600，即可由專業攝影師即場拍攝 Halloween 主題 4R 相片一張，幫你紀錄極具儀式感的節日時刻！ 商場亦設有「Halloween 派糖站」及集印章活動。顧客儲滿 4 個印章，即可換領 Halloween 應援小燈乙枝（名額 100 個）。同期更設專業萬聖節面部彩繪體驗，憑指定消費即可換領服務（名額 150 個），不需煩惱裝扮到場即可參加這場「詭」怪派對瞬間變身節日主角！想再挑戰運氣？顧客憑指定消費亦可參加「抓找小鬼」夾夾機遊戲一次，有機會把小鬼手帶、南瓜 Candy Bag 或 PopWalk HK$20 美食電子券等驚喜夾回家！

「驚奇10月 — Beer or Treat! 微醺萬聖嘉年華」活動詳情 日期：即日至11月8日

時間：下午4時至晚上9時30分 （個別活動設不同時段，敬請留意商場公佈）

地點：PopWalk 天晉滙各期商場