外圍與科技股波幅加劇 波動市中宜保持理性與對沖思維

近期港股及全球金融市場動盪加劇，恒生指數走勢持續受壓，今日盤中更是慘不忍睹，一開市便急跌，更曾一度跌穿23,000點心理大關，23,000點更呈岌岌可危的情況；恒生科技指數亦失守4,000點重要支持，走勢更見每況愈下。市場缺乏明確利好催化劑，加上部分龍頭權重股（如寧德時代03750及騰訊0700）於業績公布後出現顯著調整，直接加劇了大市的下行壓力。大市在23,500點關鍵支持失守後，技術上已顯著走弱，若短期內未能及時企穩，23,000點大關亦隨時面臨正式失守風險。然而，內地第三季GDP按年增長4.5%等多項經濟數據優於預期，帶動人民幣匯率走強，且第33屆APEC財長會議首度在港舉行，仍彰顯本港國際金融中心地位及內地經濟復甦成效。

耀才證券分析指出，港股與外圍股市走勢背馳及跌勢加劇，主因在於部分龍頭權重股業績遜於預期。面對風高浪急的市況，建議散戶投資者避免追高殺跌或情緒化操作，並採取雙重應對策略：

1. 注重板塊防守性：關注受惠於人民幣強勢及基本面穩健的板塊，如內險股中國人壽（02628）

2. 善用靈活對沖：適度了解及善用指數期貨或期權等衍生產品為持倉建立「安全氣袋」，減輕大市波動帶來的下行風險。

耀才證券執行董事兼聯席行政總裁許繹彬補充，市場波動乃常態，唯有秉持嚴謹的交易紀律與靈活的風險管理，方能在起伏不定的市況中穩健應對。耀才證券將繼續致力推廣投資者教育，提供即時權威的市場分析與穩定高效的交易平台，與廣大投資者並肩同行。