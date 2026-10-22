仁愛堂聯同魚類統營處及蔬菜統營處 以料理示範將本地滋味帶上餐桌 農情滋味市集吸引逾200人參與

仁愛堂 YES 廚藝教室於2026年10月21日聯同魚類統營處及蔬菜統營處，於長沙灣廣場的仁愛堂 YES 廚藝教室舉辦「農情滋味市集」，吸引逾200人參與。市集集合魚類統營處、蔬菜統營處及新生農場三個攤位，帶來多款本地漁農產品，並安排導師 Carmen 主持兩場免費料理示範及試食體驗。漁農自然護理署副署長黎存志先生，JP、立法會議員（漁農界）陳博智先生，MH，JP，以及仁愛堂培訓及項目拓展科總監鄧惠玲女士出席並致辭。 嘉賓倡認識食材來源 以行動支持本地漁農業

漁農自然護理署副署長黎存志先生，JP在致辭中表示，市集透過展銷、料理示範及試食，讓市民認識本地食材的特色與烹調應用。他期望大家在品嚐美食之餘，亦重視食材來源，了解農夫、漁夫背後的辛勞，並介紹漁護署全新推出的本地漁農產品統一品牌「優鮮港品」，呼籲市民踴躍選購更多本地食材，以行動支持本地漁農業。 立法會議員（漁農界）陳博智先生，MH，JP感謝各方共同推動本地漁農業發展，並強調身體力行的重要。他指出，推動業界發展需要各方攜手，將規劃與目標逐步落實，讓優質本地食材接觸更多市民。他亦感謝仁愛堂作為長期合作伙伴，在不同方面支持相關工作，為業界與社區搭建交流平台。

仁愛堂培訓及項目拓展科總監鄧惠玲女士則從參加者的體驗出發，分享她與現場來賓交流的感受。她表示，得知有市民專程從元朗到場，對大家的支持深感鼓舞。她指出，YES 廚藝教室結合培訓教育與親身體驗，讓參加者透過認識食材、學習烹調及即場品嚐，在交流中學習，並將所學帶入日常生活。她亦感謝導師及各支持單位的參與，為市民提供認識本地食材與體驗烹調樂趣的機會。

本地食材入饌 兩場免費料理示範及試食 活動安排兩場免費料理示範及試食體驗，由導師 Carmen 以本地食材即場示範及介紹菜式。首節示範「紫菜蝦皮鮮菇清湯 配 本地南瓜竹昇麵」，以紫菜、蝦皮與鮮菇的鮮味互相襯托，配搭帶有南瓜清甜的竹昇麵，呈現清而有味的滋味；第二節則製作「本地特色海味炒菜飯」，以魚仔乾及瀨尿蝦乾入饌，將海味的鹹鮮與香氣融入飯粒，展現本地食材的另一番風味。 所有入場來賓均獲提供迎賓飲品「暖心滋潤 本地龍眼蜜熬海底椰雪梨茶」，以龍眼蜜的蜜香配合海底椰與雪梨的清甜，為料理體驗添上一份溫潤滋味。

活動亦獲李錦記贊助醬料，參加者在試食時可按個人口味添加，體驗本地食材與醬料的不同配搭。

試食帶動即場選購 把本地滋味帶回家 「農情滋味市集」設有魚類統營處、蔬菜統營處及新生農場三個攤位，讓參加者認識及選購多款本地漁農產品。透過觀賞料理示範與即場試食，參加者進一步了解本地食材的風味及烹調配搭，從認識產品到挑選材料，將飲食體驗與日常下廚連繫起來。 現場選購氣氛熱烈，參加者紛紛到攤位挑選示範菜式所用的本地食材，把品嚐過的滋味與烹調靈感帶回家。活動以廚藝教室為平台，將本地漁農產品帶進社區，讓參加者在品嚐、學習與選購之間，以實際行動支持本地漁農產品，延續由市集到餐桌的體驗。

關於仁愛堂 YES 廚藝教室 仁愛堂 YES 廚藝教室位於荔枝角，佔地3000平方呎，提供多元化烹飪、烘焙及親子體驗活動，讓參加者透過飲食文化及手作體驗，學習技能、交流互動及享受共同創作的樂趣。