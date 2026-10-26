國際獅子會中國港澳303區舉辦「獅子會樂齡『智』勇雙全AI運動日」 助400位九龍東長者體驗AI運動 多方位提升身心健康

為鼓勵長者多做運動和學習新科技，讓長者不再覺得科技遙不可及，國際獅子會中國港澳303區於2026年10月24日（星期六）舉辦「獅子會樂齡『智』勇雙全AI運動日」。是次活動預計將惠及400位來自九龍東長者學苑及觀塘區的長者，為他們帶來結合人工智能（AI）技術的嶄新運動體驗。活動費用全免，旨在鼓勵長者培養日常運動習慣，並讓他們與時俱進，輕鬆掌握最新科技。
科技結合運動 為長者帶來多方面實際好處
社會越來越重視長者的身心健康。這次活動不僅響應聯合國永續發展目標（SDG）的社會責任理念，更具體落實了當中兩大重要目標：「良好健康與福祉」（SDG 3）及推動長者終身學習的「優質教育」（SDG 4），並為長者帶來以下實際好處：
● 貼⼼AI指導，隨時隨地做運動：配合貼⼼的AI指導，長者做運動會變得更加方便。無論在室內還是室外，何時何地都可以跟著做，幫助他們輕鬆養成每天運動的好習慣。
● 輕鬆學習科技，為未來作準備：透過好玩的互動遊戲，讓長者親身接觸AI科技，減少對新科技的害怕，幫助他們及早為未來的科技發展作好準備，真正做到「老有所為」。
● 降低運動要求，建立自信： 利用AI技術向長者展示，原來簡單的手部動作也是一種運動。這改變了「運動一定要花很大力氣」的舊觀念，讓不同身體狀況的長者都能參與，並從中得到滿滿的成就感。
● 即時了解健康狀況： 透過無接觸式的儀器，即時為長者檢查中風風險、血壓及心跳等重要指標，幫助他們及早預防疾病。
● 擴闊生活圈子： 活動鼓勵長者走出社區，與街坊多交流，減少孤單感。
三大科技互動區 星級嘉賓零距離互動
大會特別邀請了深受大眾歡迎的星級嘉賓⸺《愛．回家》演員許思敏（群姐）及許家傑（送水輝）親臨現場，與長者進行互動，增添歡樂氣氛。
活動現場設立了「三大科技互動體驗區」，400位路長者將以闖關形式逐一體驗：
● 「中華太極」AI 學與練：長者可跟著屏幕打太極，系統內置的AI技術會即時修正動作，讓傳統國粹與現代科技完美結合。
● 「智趣 AI」體能挑戰賽： 提供趣味體能互動及連串動作大挑戰，部分遊戲更貼⼼地設計為可坐著進⾏，確保安全與樂趣並重。
● 「智健 AI」大健康檢測驛站： 提供無接觸式即時健康指標檢測，全方位守護長者健康。
鼓勵居家運動 延續活動正面影響
大會期望活動的影響力能延伸至長者的日常生活中。除了現場體驗，大會亦鼓勵長者自願下載相關的應用程式，讓他們在家中也能跟隨指示進行運動，並透過數據追蹤自己的健康狀況。透過是次充滿樂趣與關懷的「AI運動」，主辦方冀望能為觀塘區及九龍東的長者注入活力，共建智健樂齡社區。
「獅子會樂齡『智』勇雙全AI運動日」活動詳情：
● 主辦機構： 國際獅子會中國港澳303區
● 協辦機構： 九龍東長者學苑聯網
● 地點： 香港道教聯合會雲泉學校（九龍觀塘區秀茂坪安茵街2號）
● 受惠對象： 400位九龍東長者學苑及觀塘區長者
● 費用： 全免（每位參與者完成後可獲福袋一份）
● 星級嘉賓： 許思敏（群姐）、許家傑（送水輝）