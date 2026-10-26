國際獅子會中國港澳303區舉辦「獅子會樂齡『智』勇雙全AI運動日」 助400位九龍東長者體驗AI運動 多方位提升身心健康

為鼓勵長者多做運動和學習新科技，讓長者不再覺得科技遙不可及，國際獅子會中國港澳303區於2026年10月24日（星期六）舉辦「獅子會樂齡『智』勇雙全AI運動日」。是次活動預計將惠及400位來自九龍東長者學苑及觀塘區的長者，為他們帶來結合人工智能（AI）技術的嶄新運動體驗。活動費用全免，旨在鼓勵長者培養日常運動習慣，並讓他們與時俱進，輕鬆掌握最新科技。

社會越來越重視長者的身心健康。這次活動不僅響應聯合國永續發展目標（SDG）的社會責任理念，更具體落實了當中兩大重要目標：「良好健康與福祉」（SDG 3）及推動長者終身學習的「優質教育」（SDG 4），並為長者帶來以下實際好處：

● 貼⼼AI指導，隨時隨地做運動：配合貼⼼的AI指導，長者做運動會變得更加方便。無論在室內還是室外，何時何地都可以跟著做，幫助他們輕鬆養成每天運動的好習慣。

● 輕鬆學習科技，為未來作準備：透過好玩的互動遊戲，讓長者親身接觸AI科技，減少對新科技的害怕，幫助他們及早為未來的科技發展作好準備，真正做到「老有所為」。