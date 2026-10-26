聚焦亞洲開放新業態 2026環球出國世界公民峰會在香港成功舉辦

2026年10月26日至27日，由環球出國集團（Globevisa Group）主辦的2026環球出國世界公民峰會（GGCC2026）在香港JW萬豪酒店成功舉辦。本屆峰會以「By Asia. For Asia. To the World.」（亞洲而生，為亞洲而行，走向世界）為主題，匯聚了來自全球多個國家和地區的政府代表、投資居留機構及金融專業服務精英，圍繞全球流動趨勢、身份規劃、跨境稅務合規及企業全球化佈局等核心議題，展開了深度對話與思想交鋒。

立足亞洲視角 呼籲業內互鑑與提升全球認知

在26日的開幕致辭中，環球出國集團首席執行官Henry Fan深刻闡述了峰會主題的初衷。他指出，亞洲並非單一市場，從東亞、東南亞到中東，不同區域的客戶需求與業態存在顯著差異，推動業內互學互鑑至關重要。面對全球部分地區反全球化傾向加劇的地緣環境，Henry Fan強調，亞洲依然保持著高度開放的業態。傳統移民多傾向於「向西走」，但世界對亞洲的瞭解仍顯不足。我們希望搭建橋樑，讓全球將更多資源和市場曝光率向亞洲傾斜，亞洲在未來全球流動格局中必將扮演愈發關鍵的角色。