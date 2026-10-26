聚焦亞洲開放新業態 2026環球出國世界公民峰會在香港成功舉辦

2026年10月26日至27日，由環球出國集團（Globevisa Group）主辦的2026環球出國世界公民峰會（GGCC2026）在香港JW萬豪酒店成功舉辦。本屆峰會以「By Asia. For Asia. To the World.」（亞洲而生，為亞洲而行，走向世界）為主題，匯聚了來自全球多個國家和地區的政府代表、投資居留機構及金融專業服務精英，圍繞全球流動趨勢、身份規劃、跨境稅務合規及企業全球化佈局等核心議題，展開了深度對話與思想交鋒。
立足亞洲視角 呼籲業內互鑑與提升全球認知
在26日的開幕致辭中，環球出國集團首席執行官Henry Fan深刻闡述了峰會主題的初衷。他指出，亞洲並非單一市場，從東亞、東南亞到中東，不同區域的客戶需求與業態存在顯著差異，推動業內互學互鑑至關重要。面對全球部分地區反全球化傾向加劇的地緣環境，Henry Fan強調，亞洲依然保持著高度開放的業態。傳統移民多傾向於「向西走」，但世界對亞洲的瞭解仍顯不足。我們希望搭建橋樑，讓全球將更多資源和市場曝光率向亞洲傾斜，亞洲在未來全球流動格局中必將扮演愈發關鍵的角色。
四大圓桌直擊痛點 解碼政策變局與行業轉型
首日行業交流日緊扣行業前沿，設置了四大核心圓桌。在聚焦亞洲討論中，嘉賓深入剖析了高淨值客戶在身份、教育與商業拓展上的聯動需求，並探討了香港與新加坡作為區域樞紐的差異化優勢；針對歐洲投資居留新格局，與會專家結合葡萄牙國籍法調整等熱點，探討了黃金簽證收緊下的基金投資替代路徑，馬耳他身份局首席執行官Kurt Farrugia等嘉賓分享了政策透明度與長期可行性的見解。
備受矚目的「全球CBI領袖圓桌」匯集了多國項目主管，直面歐盟審查挑戰，重點探討了如何通過強化盡職調查與資金來源核查來提升項目公信力；在「中介機構轉型」議題中，行業領袖圍繞國內出入境中介備案制，探討了移民機構如何從「交易型」向「信任顧問型」重塑，建立長期客戶信任。
官方陣容強大 Path Global重磅亮相拓展企業端版圖
本屆峰會官方陣容強大，格林納達移民局局長 Thomas Anthony、瑙魯經濟與氣候韌性公民身份計劃首席執行官 Edward Clark、聖盧西亞移民局長 Mc Claude Emmanuel、馬耳他身份局首席執行官 Kurt Farrugia、聖多美和普林西比投資移民局首席執行官 Disney Leite Ramos，以及聖基茨和尼維斯公民身份事務局董事會執行主席 Mr Chairman, H.E. Calvin St. Juste 等重量級政要親臨現場，解讀最新政策與合規實踐。
順應高淨值人群日益增長的企業出海需求，環球出國在峰會上重磅推出企業服務品牌——Path Global。Henry Fan表示，企業全球化面臨的跨境合規與人才流動挑戰急劇增加，亞洲企業尤其看重服務商的靈活性與響應速度。為此，環球專門組建了由30年資深經驗COO Latha Olavath領銜的團隊，提供員工海外部署、工作許可及合規協調等一站式服務。這標誌著集團正式將版圖從個人家庭延伸至企業端跨境服務。
27日的客戶交流日則面向投資者及家庭，深度聚焦CRS全球稅務規劃與財富傳承等實操方案。GGCC2026的成功舉辦，全面展示了環球出國覆蓋50多個辦公室、服務超12萬客戶的全球網絡實力，為處於變局中的全球公民提供了多維、穩健的跨境規劃指南。