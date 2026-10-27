本地綠色科研走入日常生活 科技園聯同24間創科企亮相國際環保博覽

香港科技園公司聯同24間頂尖園區綠色科技企業，正式亮相「國際環保博覽 2026」。展館集中展示涵蓋能源生產、儲存以至應用的創新方案，包括全球最快的液冷單槍3,000kW瞬充設備及老爺車電動化方案，向業界與公眾呈現本地綠色科研如何從實驗室走進日常生活，全力響應國家「雙碳」目標，並印證香港作為國際綠色科技樞紐的強大實力。

匯聚逾250間綠色科企 9間首度參展展現新技術 今次於科技園展館參展的企業中，有9間為首次於國際環保博覽的科技園公司展館亮相。各企業帶來涵蓋新能源、電池材料、儲能、電動車充電及改裝、轉廢為能等領域的前瞻技術，展現本地創科在日常生活與工業應用上的無限潛力。

貫徹國策與施政藍圖 搭建平台助科企拓展市場 科技園公司一直積極支持國家十五五規劃、香港首份五年規劃及施政報告的施政藍圖，並將綠色科技列為四大策略產業之一，目前已構建出匯聚超過250間綠色科技企業的蓬勃生態圈。科技園公司希望藉由今次博覽平台，協助參展企業與政府部門、企業客戶、投資者及合作夥伴建立緊密聯繫，把握更多市場拓展機會，推動香港建設成為國際創新科技中心。 「國際環保博覽 2026」科技園公司展館 日期：即日起至10月29日

地點：亞洲國際博覽館 3 號展館（科技園展位：3-E02）