JETRO和JFOODO主辦「日材中廚-鐵人料理」展示試食會揭幕 五位本地中菜廚師同場演繹日材創新應用

由JETRO和JFOODO主辦、並獲「日本秋祭in香港2026」認證的「日材中廚-鐵人料理」展示・試食會，已於10月23日假北角「富添・真味尚食」正式揭開序幕。是次活動致力推廣優質日本產地食材及多元加工食品的應用。在亞洲餐飲廚藝協會（AOC）、中國香港女廚師協會及香港國際廚藝交流協會等多個權威專業協會的推薦下，匯聚了本地五位中菜廚師同場競技，以創新思維結合傳統技藝，呈獻一系列以日本食材入饌的中菜創作盛宴。 五位本地中菜廚師同場競技 演繹日材中菜無限可能

在項目總監尹達剛師匠的指導下，五位來自本地知名食肆與專業協會的參賽主廚，巧妙運用日本食材的獨特風味，為經典中菜注入全新靈魂：

三場展示・試食會試食交流 競逐「料理鐵人」美譽 「日材中廚-鐵人料理」共設三場餐飲業界專屬的展示試食會。首場已於10月23日順利舉行，接下來的場次則分別定於11月5日及11月25日舉行。 每場活動均廣邀業界及企業代表出席，來賓除了可品嚐創新菜式、聆聽主廚與供應商的解說外，更可參與現場投票。三場活動累積最高票數的主廚將榮膺今屆的「料理鐵人」美譽。主辦單位期望透過全方位的展示與試飲試食，協助餐飲業界開創更高質素的合作新商機，攜手推動本地餐飲業邁向創新高峰。