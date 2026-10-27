香港中樂團2026香港鼓樂節「鼓王群英會」 匯聚馬來西亞劇團人人人鼓劇場與歷屆未來鼓王 展現多元敲擊魅力

香港中樂團將於 2026 年 10 月 30 日（星期五）晚上 8 時，假香港文化中心音樂廳舉行 2026 香港鼓樂節重點節目「鼓王群英會」。音樂會獲李錦記全力支持，並為「亞藝無疆」藝術節 2026 的核心節目之一。 「香港鼓樂節」由香港中樂團於2003年創立。首屆活動曾創下「最多人同時演奏鼓樂」的健力士世界紀錄。經過二十餘年的發展，該活動已成為香港的常態化文化品牌，並持續透過社區參與和各界群體的融入，推動傳統鼓樂文化的普及與發展。作為年度壓軸重頭戲，今年的「鼓王群英會」由香港中樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰執棒，匯聚國際擊鼓好手與本地樂壇新秀。

馬來西亞「人人人鼓劇場」載譽登場 盡顯東南亞鼓樂千變風采

成立於2013年的馬來西亞「人人人鼓劇場」，以二十四節令鼓為藝術核心，巧妙結合音樂、舞蹈與劇場表演。團名取意「三人成眾」，致力於推動藝術普及化。其演出足跡曾遍及雨林世界音樂節、瀨戶內海藝術祭及威尼斯劇場藝術節等多個國際知名藝文盛事，充分展現東南亞鼓樂文化的多元風貌。 今次演出中，人人人鼓劇場將聯合演出者Rosemary Joe帶來多首充滿東南亞人文風情的曲目，包括改編自婆羅洲民謠的《我是那個誰》、描繪都市節奏的《有個忙碌的人》、當代敲擊作品《焚》，以上曲目均由Boyz Chew與Zyee Leow精心編曲。劇場亦會演繹經典改編作品《哎喲媽媽》，樂曲取材自印尼經典民謠，由江賜良重新編曲，並由Rosemary Joel與Zyee Leow現場獻唱，風格輕快熱烈、極具感染力。

歷屆未來鼓王同台獻藝 傳承香港新生代鼓藝力量 此外，香港中樂團「香港活力鼓令24式擂台賽」的三位歷屆未來鼓王得主——喬佳佳（2023年）、伍濬思（2024年）及馮敬堯（2025年）將同台獻藝，演繹由馬昊作曲的《歷往肆章III》，並聯同香港中樂團敲擊小組演出趙思智作曲的《山響》。 伍濬思將演繹由鍾耀光創作的《打擊協奏曲》第三樂章：飛向；喬佳佳將呈獻由李民雄作曲的經典敲擊協奏曲《龍騰虎躍》；馮敬堯將演繹由呂天佑編曲的《衝》。 音樂會壓軸將帶來由周熙杰作曲的《敲擊與樂隊 鼓樂澎湃 VII.2023》，當晚更設有特別互動環節，全場觀眾將獲贈「布郎鼓」，並與台上樂團即場合奏，共同體驗鼓樂連結大眾的磅礴感染力。

2026香港鼓樂節：鼓王群英會 日期及時間： 2026年10月30日（五）晚上8時 地點： 香港文化中心音樂廳 指揮： 周熙杰 演出者： 人人人鼓劇場（馬來西亞) 敲擊：伍濬思 敲擊：喬佳佳 敲擊：馮敬堯