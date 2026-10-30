萬聖節冇補假　聚會飲酒後又乾又熱氣？ 瞓唔夠、煎炸甜食再加酒精利尿，身體水分流失；翌日口乾、喉嚨乾、牙肉不適，未必只係抖唔夠

萬聖節難得約齊朋友，化好妝、影靚相，再食炸雞、燒烤、香辣小食，飲幾杯傾到深夜，當然要盡興。
不過，萬聖節並非香港公眾假期。根據香港政府公布的2026年公眾假期，10月31日並不在假期名單內，雖然今年有個星期日，但始終都不及額外假期咁爽。
夜瞓起身後除了精神不足，有些人還可能發現：
· 口乾，要不停飲水
· 喉嚨又乾又燥
· 牙肉感覺不適
· 口腔容易出現飛滋
· 整個人又攰、又乾，還有一種說不出的「熱氣感」
究竟只是瞓唔夠，還是聚會期間飲酒、進食煎炸甜食及夜睡所帶來的連鎖反應？
狂歡一晚，點解第二朝特別乾？
不少人以為，飲酒期間已經喝下不少液體，身體應該不會缺水。
事實上，飲酒後出現口渴和口乾是常見現象。相關文獻指出，酒精的利尿作用可能增加尿量，令身體流失水分；大量飲酒後的口乾及口渴，可能涉及多種與體液平衡及唾液分泌有關的機制。
加上聚會期間容易忽略飲水，回家後又立即瞓覺，身體未必有足夠時間補充水分。因此，翌日早上第一個感覺往往不是單純的宿醉，而是：
「點解個口咁乾？」
當飲酒後的水分流失，同時遇上瞓唔夠、濃味飲食及夜睡，口乾、喉嚨乾及疲倦感便可能一齊出現。
煎炸、辛辣、甜食一次過 乾燥感可能更加明顯
萬聖節聚會常見的食物，通常方便分享、味道濃郁，亦令人愈食愈開胃，例如：
· 炸雞及薯條
· 燒烤及香辣小食
· 火鍋及雞煲
· 朱古力及糖果
· 蛋糕及其他甜品
· 酒精及含糖飲品
這些食物未必單獨帶來明顯不適，但當煎炸、辛辣、甜食、飲酒和夜睡一次過出現，聚會後的乾燥及燥熱感便可能更加突出。
從香港人的日常講法，這種「又乾、又燥、又熱」的狀態，通常會用兩個字概括：熱氣。
原因同改善方法，連阿媽都知
香港人對「熱氣」的認識，很多時不是來自課本，而是來自屋企。
萬聖節玩到夜一夜，翌日又口乾、又喉嚨乾，阿媽可能已經行過來問：
「琴晚又飲酒、又食炸嘢，仲要瞓得咁少？小心熱氣上火呀！」
聽起來像是阿媽的日常嘮叨，但背後其實包含三個值得留意的生活因素：
1. 飲酒後容易流失水分
2. 煎炸、辛辣及甜食容易令人感覺乾燥
3. 瞓得不足，身體未有足夠時間恢復
而香港阿媽不只懂得指出原因，對於如何改善聚會後又乾又熱的狀態，往往亦有一套實際方法。
阿媽式改善方法 簡單但實際
飲酒之間加入清水
不要等到聚會結束、感到非常口渴時才飲水。
飲酒期間可交替飲用清水，避免整晚只飲酒精或含糖飲品。回家後亦應按自身需要適量補充水分。
煎炸、辛辣及甜食適可而止
萬聖節聚會不需要完全戒口，但炸雞、燒烤、辣味小食、甜品及酒精不宜每樣都過量。
聚會期間可配搭蔬菜、水果或較清淡的食物，避免整餐只集中在濃味食品。
聚會後讓飲食回復清淡
翌日可暫時減少煎炸、辛辣、酒精及過甜食品，讓日常飲食逐步回復均衡。
預留足夠睡眠時間
第二日需要返工，聚會時間便要有所節制。
與其玩到最後一刻，不如預留時間休息、補充水分，減少瞓唔夠所帶來的疲倦感。
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