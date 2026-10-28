北角海逸酒店綠怡咖啡廳誠意推出期間限定「蟹腳．花膠燕窩尊尚盛宴自助晚餐」 ，以豐富海鮮、矜貴食材及多款充滿歐陸風味的特色美饌，讓賓客與摯愛親朋一同共享溫馨歡聚時光。

蟹腳．花膠燕窩尊尚盛宴自助晚餐

供應日期︰2026年11月1日至2027年1月3日 (11月份：星期五至日。12月及1月份：星期四至日及12月21 – 22日，12月24 - 25日除外)

供應時間︰晚上6時30分至10時

供應地點︰北角海逸酒店二樓綠怡咖啡廳

訂座電話：2185 2155

*eShop 限時優惠

(1) 成人買1送1優惠：$898起

(2) 小童或長者冬日優惠：每位$350起

(3) 慶生4人套票：$1,788起 (不適用於指定日子) • 當月壽星免費獲贈半磅生日蛋糕一個 (每張套票贈送生日蛋糕一個，並須於用餐日前3天預訂，並於預訂後致電2185 2155告知餐廳職員已購買慶生套票)



尚有更多優惠，詳情可向餐廳查詢。

優惠名額有限，先到先得。

https://eshop.harbour-plaza.com/northpoint/zh/Dinner-Buffet-Nov-Dec-2026