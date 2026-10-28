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市場資訊
出版：2026-Oct-28 13:10
更新：2026-Oct-28 13:10

北角海逸酒店綠怡咖啡廳誠意推出期間限定「蟹腳．花膠燕窩尊尚盛宴自助晚餐」

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Crab Leg, Fish Maw & Bird's Nest Gourmet Dinner Buffet 蟹腳．花膠燕窩尊尚盛宴自助晚餐 (No Xmas Dishes)

北角海逸酒店綠怡咖啡廳誠意推出期間限定「蟹腳．花膠燕窩尊尚盛宴自助晚餐」，以豐富海鮮、矜貴食材及多款充滿歐陸風味的特色美饌，讓賓客與摯愛親朋一同共享溫馨歡聚時光。

餐廳除了豐富海鮮、鱈場蟹腳、刺身、椒鹽瀨尿蝦、炆花膠、鴨肝多士、燒乳豬、龍蝦西班牙飯、車輛芝士意粉等多款歐陸美食供應 , 甜品區亦匯聚多款經典節日甜點可供選擇。

為增添尊貴體驗，酒店更於晚上7時敲鐘供應椰汁燉燕窩，讓賓客品嚐滋潤甜品，為盛宴畫上完美句號。

此外，賓客更可無限暢飲精選紅 / 白餐酒、氣泡酒、啤酒及汽水，感受濃濃佳節氛圍。

Baked Oyster with Cheese, Pan fried Duck Liver on Toast 芝士焗蠔, 香煎鴨肝多士 Lobster Paella 龍蝦西班牙飯 Double boiled Bird's Nest with Coconut Milk 椰汁燉燕窩 Salt and Pepper Mantis Shrimp 椒鹽瀨尿蝦 Braised Goose Web with Fish Maw and Shiitake Mushroom in Oyster Sauce 蠔皇鵝掌冬菇炆花膠 Roasted Suckling Pig 燒乳豬 Fish Maw and Pig Stomach Chicken Hot Pot 豬肚花膠雞煲 Tiramisu 意大利芝士餅

蟹腳．花膠燕窩尊尚盛宴自助晚餐

供應日期︰2026111日至202713 (11月份：星期五至日。12月及1月份：星期四至日及1221 – 22日，1224 - 25日除外)
供應時間︰晚上630分至10
供應地點︰北角海逸酒店二樓綠怡咖啡廳
訂座電話：2185 2155

*eShop 限時優惠
(1) 成人買11優惠：$898
(2) 小童或長者冬日優惠：每位$350
(3) 慶生4人套票：$1,788 (不適用於指定日子) • 當月壽星免費獲贈半磅生日蛋糕一個 (每張套票贈送生日蛋糕一個，並須於用餐日前3天預訂，並於預訂後致電2185 2155告知餐廳職員已購買慶生套票)

尚有更多優惠，詳情可向餐廳查詢。
優惠名額有限，先到先得。
https://eshop.harbour-plaza.com/northpoint/zh/Dinner-Buffet-Nov-Dec-2026

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