保誠保險有限公司與本地保險科技初創企業醫結及全球支付方案供應商Mastercard合作，進一步提升保誠客戶的醫療服務體驗。是次合作由醫結的科技驅動，將醫療預約、醫療費用預先批核，以及由Mastercard虛擬卡支援的企業對企業（B2B）支付方案無縫連接，讓客戶由接受醫療服務至結算合資格醫療費用，均可享有更快捷、安全及流暢的體驗。在首階段，楷和醫療集團將成為首個醫療服務合作夥伴，並於旗下醫療網絡應用此服務。合資格客戶可使用即時預約、即時預先批核、無現金支付已批核的醫療費用等服務。
詳情：www.prudential.com.hk/tc/
保誠全新業務合作夥伴關係 提供即時醫生預約及預先批核安排
保誠保險有限公司與本地保險科技初創企業醫結及全球支付方案供應商Mastercard合作，進一步提升保誠客戶的醫療服務體驗。是次合作由醫結的科技驅動，將醫療預約、醫療費用預先批核，以及由Mastercard虛擬卡支援的企業對企業（B2B）支付方案無縫連接，讓客戶由接受醫療服務至結算合資格醫療費用，均可享有更快捷、安全及流暢的體驗。在首階段，楷和醫療集團將成為首個醫療服務合作夥伴，並於旗下醫療網絡應用此服務。合資格客戶可使用即時預約、即時預先批核、無現金支付已批核的醫療費用等服務。