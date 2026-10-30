散戶常見迷思：期貨究竟係咩？

很多散戶一聽到「期貨」，往往第一時間聯想到「高風險、幾十倍槓桿博暴富」，因而敬而遠之。其實期貨（Futures）本質上是一種「遠期買賣合約」，允許交易雙方約定在未來某個固定日期，以預先商定的價格「買入」或「賣出」指定產品，例如小型恒生指數（細期）、微型納斯達克指數、微型黃金或原油等。它最大的優點在於具備「雙向交易」特性，既可看好大市買漲，亦可看淡做空，讓投資者不論在牛市或熊市都能靈活部署。期貨另一核心機制是「保證金（按金）槓桿」，投資者無須付清合約全部價值即可參與。以 24,000 點的小型恒生指數（每點 HK$10）為例，一張完整合約價值為 HK$240,000，一般開倉按金約 HK$20,000（約 12 倍槓桿）。對於手頭持有長線優質股票的散戶而言，若預期短期大市大幅回吐，又不想賤賣正股，只需用較少量的資金槓桿為資產建立期指空單作對沖，在市場大跌時抵銷股票帳面的浮虧；不過若看錯方向大市上升的話，手頭股票價值的升幅亦會被期指空單的虧損所抵銷，這點投資者在開立期貨倉位前要注意。在享受資金彈性的同時，明白風控同樣重要。