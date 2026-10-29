THEi 高科院「太古教學中心」隆重開幕 打造未來職場實戰沙盒 全速推進應用科學大學升格進程 培育新世代實戰領袖

THEi 高科院太古教學中心隆重開幕。 圖為主禮嘉賓。左起：副校長（行政及企劃）李德文教 授、校董會成員唐智強先生, GBS, JP、校董會副主席莊堅 烈先生, BBS, MH、校董會主席林健鋒議員, 大紫荊勳賢, GBS, JP、校長劉建德教授、副校長（學術）曾偉基教授、 以及協理副校長（學術）潘國良教授。

香港高等教育科技學院（THEi 高科院）隆重舉行「太古教學中心」開幕典禮暨新聞發佈會。全新啟用的太古教學中心引入沉浸式體驗室，透過科技將「未來職場」搬進校園，全面實踐「產學研用與就業」與「擴容提質」策略。院校於同日宣佈，THEi 高科院已通過升格為大學所需的所有學科範圍評審（PAA），現正全力配合相關部門推進程序，全速邁向發展成為本港下一間應用科學大學（應科大）。 全新沉浸式體驗室 置身五大應用科學場景 THEi高科院校董會主席林健鋒議員, 大紫荊勳賢, GBS, JP連同校董會成員出席活動。林主席致辭時表示，太古教學中心新設的沉浸式體驗室貫徹了院校的辦學哲學：「將每一分的資源都投放於最貼近業界、性價比高且兼具實戰價值的教學配套。」他形容新校舍並非「象牙塔」，而是一個讓學生與未來職場無縫銜接的「實戰沙盒」。

用家只需在沉浸式體驗室配戴3D眼鏡，即可透過3D效果，瞬間置身多個前沿的教學與產業應用場景，成就「未來職場」體驗。當中包括：打破傳統固定充電樁局限的移動充電機器人POWERMAN；以用家需求為本、榮獲多個國際設計大獎的創新產品「千鳥椅（Plover）」；以及低空經濟智慧物流網絡。這些跨學科項目充分展現了THEi 高科院以落地創科回應社會需求的硬實力。

THEi 高科院校長劉建德教授發表太古教學中心與升格大學戰略部署。

已通過三大學科範圍評審 進一步邁向應科大 THEi 高科院校長劉建德教授在發佈會上強調，院校課程內容以產業需求為導向，並在教學空間與資源投放上全面升級，透過「擴容提質」策略，確保軟硬件均達到甚至超越成為大學的標準。劉教授同日宣佈，繼首兩個學科範圍「運動及康樂管理」與「建築環境」順利通過評審後，最後一個學科範圍「電腦科學及資訊科技」亦已於今年 5月成功通過評審。THEi 高科院已全面通過升格為大學所需的學科範圍評審，正按部就班邁向應用科學大學的進程。

另外，三位現屆學生於活動中現身說法，分享 THEi 高科院強調「動手實踐」和「快速對接行業需求」教學方針，切實賦予了他們「畢業即就業、入行即領跑」的競爭優勢。 創新及多媒體科技（榮譽）理學士四年級生柯巧晴，是沉浸式體驗室的設計者之一，將興趣融於實戰之中，展現強大「即戰力」；亦有畢業於學術型大學、工作數年後為追夢重返校園修讀園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士的一年級生張佩婷，體現專業轉型價值；更有畢業於國際學校、打算留港完成學士課程及發展事業的時裝設計（榮譽）文學士一年級生 Grégoire GIRON，印證了院校對多元背景人才的強大吸引力。

（左起）時裝設計（榮譽）文學士一年級學生Grégoire GIRON、園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士一年級學生張佩婷，以及創新及多媒體科技（榮譽）理學士四年級學生柯巧晴，分享選擇入讀 THEi 高科院的心路歷程。

劉校長表示，THEi 高科院致力培育「即戰力」以及具備敏捷創新思維的實戰人才。「每位學生的起跑點不同，但入讀THEi高科院，都共同印證了一件事：THEi 高科院從來不是任何人的『次選』，而是新世代學生精準對接未來專業賽道的『第一黃金首選』。」 隨著太古教學中心的正式啟用，加上各學科範圍評審的相繼突破，THEi 高科院正以務實、前瞻的步伐，邁向成為本港下一間應用科學大學，推動應用科學發展。