首創全港三站式學界賽事「獅子會高峰對決—全港學界越野跑錦標賽」 逾千名跑手與居民齊登獅子山展現正向活力

本站比賽路線全程3.2公里，累積攀升240米，吸引了接近500名來自全港各區的學界越野跑精英與公開組跑手同場角逐，並由黃大仙民政事務處及九龍社團聯會全力支持。賽事由香港越野跑名將黃浩聰（聰Sir）擔任專業賽制顧問，為青少年提供具國際認證水平（ITRA）的競賽平台，旨在鍛鍊青少年意志、鼓勵青少年走入大自然，並發掘本地體育潛能。

由國際獅子會中國港澳三〇三區與本地專業越野跑團體 The Peak Hunter (TPH) 聯合主辦的全港首個三站式學界越野跑賽事–「獅子會高峰對決—全港學界越野跑錦標賽」第一站：黃大仙-獅子山，於日前（24日）上午沙田坳道半島獅子亭及慈雲山邨中央遊樂場順利舉行。

主禮嘉賓與跑手們於起點前大合照（前排（左一）前總監沈顏先生、（左二）總監袁秀齡女士、（左三）大會主席黃偉廉先生、（左四）前國際理事文錦歡女士、（右四）帝鋒金融代表嚴偉貞女士、（右二）The Peak Hunter 創辦人黃浩聰先生）

競賽於昨天早上8時在沙田坳道半島獅子亭正式揭開序幕，包含特邀組、男女子甲組、乙組及丙組，分別在不同時段起步，一同競逐越野跑冠軍殊榮。本站男子總冠軍為男子甲組選手黃護然，時間為18分18秒，打破賽制最快紀錄；而女子總冠軍為女子丙組選手鍾焯琳，時間為24分17秒，成績優異。

官民同樂 600居民齊登獅山展活力

完成首站「獅子會高峰對決」競賽之後，緊接由民政事務總署主辦，假慈雲山邨中央遊樂場隆重舉行「黃大仙獅山行」。活動吸引逾600位黃大仙居民踴躍參與，一同登上獅子山體驗行山樂趣。會場內更設有豐富多彩的嘉年華攤位，吸引大量市民到場同樂，展現出良好的社區凝聚力與健體文化。

大會期望青少年通過越野跑鍛鍊身心

獅子會高峰對決大會主席黃偉廉先生表示：「希望青少年走進大自然，通過越野跑鍛鍊堅毅不屈的精神。」國際獅子會中國港澳303區總監袁秀齡女士表示：「大會贊助最終優勝者到外地參與國際比賽，希望令青少年擴闊眼光。」頒獎儀式由獅子會代表及各界主禮嘉賓親臨主持，頒發分站個人及團體獎項，表揚一眾表現卓越的青年跑手。