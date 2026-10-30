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出版：2026-Oct-30 19:40
更新：2026-Oct-30 19:40

安記廚房連續四年參展香港美酒佳餚巡禮 免費派發零食鮑魚 推全新XO干邑佛跳牆飛天麵及多款限定美食組合

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安記海味銷售及市場部經理潘永熙先生表示，希望憑藉會場限定的特色海味美食與多重優惠吸引食客，帶動今年營業額增長 15 至 20 。

安記海味銷售及市場部經理潘永熙先生表示，希望憑藉會場限定的特色海味美食與多重優惠吸引食客，帶動今年營業額增長15%至20%。

一年一度的飲食界盛事「香港美酒佳餚巡禮 2026」已於昨日（10 月 29 日）假中環海濱活動空間及添馬公園正式揭幕，展期將持續至 11 月 1 日。安記海味自 2023 年起連續四年參與這項盛會，今年繼續以「安記廚房」之名設立兩個攤位（B421–422），結合亞洲經典食材與創意烹調，帶來多款會場限定海味美饌與多重優惠禮遇。

憑券免費換領零食鮑魚

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為回饋入場訪客，安記海味於活動期間特別推出免費贈送零食鮑魚活動，入場人士憑換領券即可至攤位免費換領零食鮑魚一包，備有和風照燒味、椒香麻辣味、港式叉燒味、雙倍辣味及醬香味等多款口味隨機派發，數量有限且先到先得。

重點推介新品及限定美食組合

配合今年美酒佳餚巡禮「品味世界之最」的主題，「安記廚房」推出多款融合中西特色與傳統港式風味的料理，並提供品味券換領與組合折扣。

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重點推介新品包括「XO干邑佛跳牆飛天麵 + 鮑魚燒賣（3粒）」組合（需 5 張品味券），該菜式以經典佛跳牆為靈感，融入 XO 干邑酒香搭配香脆飛天麵，並附上可選 XO 醬味或原味的招牌鮑魚燒賣；同場亦設有「佛跳牆飛天麵 + 鮑魚燒賣（3粒）」組合（需 4 張品味券）。

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限時優惠 選購指定美食加送小食

顧客凡選購任何 2 款需 3 張品味券之食品，更可獲贈 1 張品味券食品 1 份。「安記廚房」攤位位於中環海濱活動空間 B421–422，今日（10 月 30 日）至明日開放時間為下午 1:00 至凌晨 1:00，最後一天（11 月 1 日）則開放至晚上 12:00。  

完整菜單

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