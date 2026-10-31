體育與流行文化交織：J.LEAGUE「睇波派對足球祭」香港2026熱血登場 掀起東瀛「睇波+旅遊」新熱潮

民間外交新篇章：總領事三浦潤剖析體育連心力量 近年，體育與流行文化在促進香港與日本兩地交流中扮演著舉足輕重的角色。日本駐香港總領事 Mr. Jun Miura（三浦潤）接受專訪時表示，體育運動能夠發揮非常巨大的凝聚與推動作用，這種交流不僅限於運動員之間的切磋，也包括球迷與支持者之間的互動，有助於進一步拉近彼此的距離。 三浦潤領事指出，這是一場超越傳統的「民間外交」：「外交不應僅僅由政府或外交官員主導。當大眾共同參與各類交流（如體育活動、文化交流等）時，國家與國家、經濟與經濟之間的距離會變得更近。」透過全體市民的共同參與，能有效加深對彼此文化的理解，並提升彼此的信任與友好關係。而大型官方足球賽事落戶香港，正是一個極佳的契機。

流行文化與體育交融：從J-Pop到《九龍城寨》 談到香港與日本的深厚淵源，三浦潤領事分享道，香港市民對日本流行文化（如早期的J-Pop廣東歌翻唱）一直充滿熱愛；而世盃期間許多香港球迷熱烈支持日本隊，以及港人在亞運會上全力支持香港運動員，均充分體現了體育連結人心的力量。值得一提的是，領事先生最近對香港電影《九龍城寨之圍城》讚不絕口，並注意到電影中巧妙融入了日本流行音樂元素（如河村隆一的歌曲〈Monica〉及《Dancing Hero》等粵語翻唱版本），深刻印證了兩地文化密不可分的緊密連結。

全城熱血沸騰：「日職聯睇波派對足球祭」盛大開鑼 正因這種跨界融合的契機，日本職業足球聯盟（J.LEAGUE）於2026年10月31日及11月1日一連兩日，假葵芳新都會廣場盛大舉辦大型球迷活動——「日職聯睇波派對足球祭」香港2026。活動全日免費開放，吸引大批球迷及年輕一代湧入商場，現場氣氛熱烈無比。 J.LEAGUE代表 Takuya Sukegawa（助川卓矢）在訪問中透露，本次活動特別著重與香港本地人氣KOL（如床哥、許賢、表妹Mona、Loklam、贊師父及文Sir等）合作，藉此接觸平時未必接觸到J.League的年輕受眾，完美融合傳統足球與香港本地文化。同場更邀請前大阪櫻花名宿丸橋祐介及大阪飛腳名宿渡邉千真親臨香港，讓球迷能近距離一睹日本球星風采。

人氣嘉賓床哥更在現場大讚日本當地的球迷應援文化：「在球員入場前一分鐘，全場球迷便已自發性開聲打氣，排山倒海的整齊應援聲震撼到令人起雞皮！」

引爆「睇波+旅遊」新浪潮：解鎖日本42個都道府縣深度遊 體育與旅遊的結合正是未來推廣的重點。三浦潤領事與助川卓矢代表均指出，J.League的一大強項在於日本47個都道府縣中，有高達42個都道府縣均擁有J.League球隊。香港向來是日本海外入境旅客中前往觀看J.League賽事最多的地區之一，且人數逐年增長。 過去香港人遊日本多以美食、購物或東京、大阪等大城市觀光為主；但隨著J.League的普及與「睇波+旅遊」模式的推行，未來旅客將更傾向親身走入地方城市，現場感受球賽氣氛、支持當地球隊，從而帶動地區經濟與深度旅遊。

焦點活動與期間限定店亮點速遞 本次活動內容豐富多元，亮點紛呈： · 商場大屏幕直播三大焦點明治安田J1聯賽：包括《鹿島鹿角 vs 大阪櫻花》、《橫濱水手 vs 川崎前鋒》及《FC町田澤維亞 vs 大阪飛腳》。 · 20件J1球會球衣首度在港全數展出，讓球迷近距離欣賞頂級球衣設計。 · 官方期間限定店：帶來香港限定J.LEAGUE祭典外套（法被）及香港主題T恤、《足球小將》聯乘足球（4號、5號及迷你尺寸），以及鹿島鹿角、川崎前鋒、橫濱水手、大阪飛腳、大阪櫻花、神戶勝利船及FC町田澤維亞等熱門球隊官方周邊商品。

· 豐富回饋禮遇：現場購買J.LEAGUE賽事門票即送期間限定官方紀念T恤或應援毛巾；追蹤官方IG更可獲贈精美文件夾或黑色帆布袋。

展望未來，J.League團隊表示深受香港球迷熱情參與的鼓舞，未來將積極考慮將大型看球派對常態化，並進一步探討在足球及流行文化跨界合作（涵蓋動漫、藝術、美食等領域）上的無限可能，在總領事館的大力支持下，繼續深化港日兩地溫暖而緊密的友誼與交流。