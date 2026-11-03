第三屆「養和東區健康同樂日」圓滿舉行　與各界攜手推廣家庭健康　共建長幼樂融健康社區

養和醫療集團與聖雅各福群會於2026年10月24日假筲箕灣養和東區醫療中心合辦第三屆「養和東區健康同樂日」，支持機構包括東區民政事務處、養和山村義工隊，以及今年首次參與的東華學院，匯聚醫療、社福及學界力量，攜手推動社區健康。活動吸引約400名嘉賓及市民參與，不少家庭更扶老攜幼出席。現場設有17個免費健康檢測與互動遊戲攤位，以及由養和專業醫療團隊舉行多場健康講座，涵蓋兒童、成人及長者主題，今年特別增設「養和小小醫學堂」，鼓勵從小建立健康生活習慣，充分體現養和對家庭健康及社區共融的承諾。

開幕典禮由東區民政事務專員兼東區區議會主席黎旨軒太平紳士、東區及灣仔區福利專員蕭建香女士、養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂醫生、養和東區醫療中心醫務行政總監暨養和醫院副院長劉楚釗醫生、聖雅各福群會副總幹事張穎雪女士，以及東華學院醫療及健康科學學院副教授黃子龍博士擔任主禮嘉賓，透過亮燈儀式寓意各方同心協力，共創健康東區。

養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂醫生致辭時表示：「 養和扎根香港逾百年，陪伴多代家庭成長，照顧各人生階段的身心健康。養和東區醫療中心是我們在港島東的醫療樞紐，作為東區的一分子，養和希望為每個家庭築起堅實的健康防線，因此近年積極提倡『以預防為重』和『以家庭為中心』的基層醫療概念，並透過與社區夥伴合作，將主動、及早管理健康資本的概念傳遍社區，以互動形式向大家推廣健康知識，一起維持健康體魄，樂活人生。」

聖雅各福群會副總幹事張穎雪女士表示：「衷心感謝養和醫療集團的邀請，讓聖雅各福群會有機會與不同伙伴攜手，將健康資訊和不同的健康體驗帶到社區。健康其實就在每個人的日常生活之中，可以留意自己的睡眠質素和身體狀況，照顧者亦應在照顧家人的同時，關心自己的需求。今次活動聖雅各福群會希望透過簡單、有趣和互動的體驗，把醫療專業和社區服務連結起來，共同把健康由理念轉化成每個人日常生活的一部分。」

活動當天，逾 100 名養和專業醫護人員、養和護士學校、東華學院及 「東區青藤計劃」的學生一起向東區傳遞關愛，為市民提供多項免費健康檢測，包括體脂評估、血糖、視力、人工智能眼睛健康篩查、骨質密度及姿勢評估；現場亦設有健康運動操、防止跌倒、心靈健康、口腔健康、反應燈、安睡小香囊製作、沉浸式虛擬實境體驗，以及關注照顧者的活動攤位。

為提高下一代的健康意識，今年新增專為兒童而設的「養和小小醫學堂」，讓小朋友穿上迷你手術袍、化身「小醫生」，在醫護人員指導下透過互動角色扮演，親身體驗心肺復甦急救過程，從中建立基礎健康知識與急救意識。同場亦設「養和健康探索家」活動，以趣味互動方式向小朋友普及健康知識。完成各項挑戰後更可獲頒證書，為這場寓教於樂的健康之旅留下美好印記。

當日共舉行八場健康講座，由養和專科醫生、營養師及物理治療師主講，涵蓋黃斑病變及糖尿眼、三高與脂肪肝飲食、骨折、脊柱側彎、痛症療法、過度活躍症、骨質疏鬆及長者健康等多元主題。 「養和東區健康同樂日」自2024年首辦以來，備受市民各界歡迎，養和亦細心聆聽參加者的意見，以策劃更多社區健康推廣活動，以寓教於樂的形式，促進長幼共融，打造健康東區。養和東區醫療中心是養和於港島東的醫療旗艦，自2019年投入服務以來，持續提升及擴展各項醫療服務及配套設施，連同癌症中心、質子治療中心、診斷中心、家庭醫學及基層醫療中心等，從健康檢查、家庭醫學及基層醫療、長者醫健、風濕病專科、營養諮詢，以至全亞洲首部光子計數電腦掃描系統、全港首部全身正電子掃描系統等頂尖設備均一應俱全，致力提供一站式及周全的高水準醫療服務，全方位為大眾市民的健康把關。