海逸國際酒店集團榮膺 《Business Traveller》「亞太區最佳獨立酒店品牌」

海逸國際酒店集團榮獲《Business Traveller》頒發「亞太區最佳獨立酒店品牌」大獎，進一步肯定集團於亞太區酒店市場的品牌實力及領導地位。 該獎項由《Business Traveller》讀者、旅遊業界合作夥伴及商務旅客共同選出，表揚集團於服務質素、品牌發展及賓客體驗方面的卓越表現。是次獲獎亦適逢集團連續第四年獲列入 TTG 旅遊名人堂，進一步彰顯海逸國際酒店集團多年來在旅遊及酒店業界所建立的良好聲譽及市場認受性。 作為亞洲歷史悠久的獨立酒店集團之一，海逸國際酒店集團三十多年來一直秉持以客為本的服務理念，致力提供優質住宿體驗，並透過持續優化產品及服務推動品牌發展。在競爭日益激烈的市場環境下，集團持續獲得國際業界認可，充分反映其穩健的經營基礎及持續提升賓客體驗的成果。

海逸國際酒店集團董事高寶珍女士表示：「榮獲《Business Traveller》頒發『亞太區最佳獨立酒店品牌』殊榮，反映集團多年來在提升服務質素、推動品牌發展及優化賓客體驗方面所作出的努力獲得市場肯定。繼連續第四年獲列入 TTG 旅遊名人堂後再獲此項國際殊榮，對集團而言別具意義。」 她續稱：「有關成就有賴全體團隊成員的專業精神，以及業務夥伴及賓客一直以來的支持與信任。作為植根香港並由本地獨立管理的酒店集團，我們將繼續秉持追求卓越的理念，積極推動創新及數碼化發展，持續提升產品、服務及營運水平，為賓客締造更優質的住宿體驗。」

多年來，海逸國際酒店集團一直積極回應市場發展及旅客需求變化，透過數碼轉型、服務創新及深化與業界夥伴的合作，全面提升賓客旅程中的各個接觸點。同時，集團始終秉持熱誠款待及真摯關懷的品牌精神，致力為來自世界各地的賓客提供專業而優質的服務體驗。 展望未來，海逸國際酒店集團將繼續以卓越服務、創新發展及可持續增長為核心策略，進一步提升品牌競爭力及市場影響力，為賓客提供更優質的款待體驗，並持續鞏固其作為亞洲領先獨立酒店品牌之一的地位。