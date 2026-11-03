BIGBANG 演唱會香港站 - 啟德體育園免費活動專區 巨型「XX : COSMOS」打卡位 演唱會主題自拍亭及專屬應援小物

BIGBANG 世界巡迴演唱會 < XX: COSMOS > 香港站即將舉行，BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG的贊助夥伴FWD富衛保險，特別於啟德體育園設置免費活動專區，為香港站的粉絲帶來巨型「XX : COSMOS」打卡位 、演唱會主題自拍亭及專屬應援小物。
於2026年11月13至15日期間，只要持有「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG」演唱會當日門票，即可到啟德體育園的FWD Insurance 免費活動專區，於巨型「XX : COSMOS」標誌前打卡 。成為FWD MAX會員 （可即場免費註冊）更可體驗BIGBANG 演唱會主題自拍亭，即時拍攝及打印屬於您和BIGBANG的人生四格，同時換領專屬應援小物（可選XX : COSMOS紙扇或紋身貼紙），於演唱會中盡情為BIGBANG喝采！所有活動名額及禮品數量有限，不想錯過活動專區的免費體驗，粉絲可於2026年11月2日起，預先網上免費登記為FWD MAX 會員並到活動網頁兌換電子換領券，確保可到活動專區換領專屬應援小物。
BIGBANG演唱會香港站 - FWD免費活動專區*詳情：
日期及
時間：
2026年11月13日(11:00 – 18:30)
2026年11月14日至15日(11:00 – 17:30)
地點：
啟德體育園中央廣場（安檢後）
內容：
1. 巨型「XX : COSMOS」打卡位
2. 演唱會主題自拍亭#
3. 專屬應援小物#（紙扇或紋身貼紙，款式視乎現場供應情況而派發）
活動登記網頁及詳情條款：
* 所有活動只適用於持有「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX: COSMOS > IN HONG KONG」演唱會當日門票之人士。
# 體驗演唱會主題自拍亭及換領應援小物須登記為FWD MAX會員。
# 演唱會主題自拍亭或需排隊參與，請耐心等候及預留時間入場。名額有限，先到先得，滿額即止。
# 換領應援小物須於2026年11月15日（17:30）前到活動網頁兌換電子換領券。名額及數量有限，先到先得，送完即止！