BIGBANG 演唱會香港站 - 啟德體育園免費活動專區 巨型「XX : COSMOS」打卡位 演唱會主題自拍亭及專屬應援小物

BIGBANG 世界巡迴演唱會 < XX: COSMOS > 香港站即將舉行，BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG的贊助夥伴FWD富衛保險，特別於啟德體育園設置免費活動專區，為香港站的粉絲帶來巨型「XX : COSMOS」打卡位 、演唱會主題自拍亭及專屬應援小物。

於2026年11月13至15日期間，只要持有「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG」演唱會當日門票，即可到啟德體育園的FWD Insurance 免費活動專區，於巨型「XX : COSMOS」標誌前打卡 。成為FWD MAX會員 （可即場免費註冊）更可體驗BIGBANG 演唱會主題自拍亭，即時拍攝及打印屬於您和BIGBANG的人生四格，同時換領專屬應援小物（可選XX : COSMOS紙扇或紋身貼紙），於演唱會中盡情為BIGBANG喝采！所有活動名額及禮品數量有限，不想錯過活動專區的免費體驗，粉絲可於2026年11月2日起，預先網上免費登記為FWD MAX 會員並到活動網頁兌換電子換領券，確保可到活動專區換領專屬應援小物。