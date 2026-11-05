比亞迪全力支持香港舉辦第九十四屆國際刑警組織全體大會 提供245輛DENZA D9豪華純電MPV 擔任大會專用禮賓車

比亞迪於香港警察總部舉行DENZA D9豪華純電動多用途車（MPV）交付儀式，透過車輛贊助為參與國際刑警組織大會、來自世界各地的警隊首長及代表提供尊貴、舒適的綠色禮賓出行體驗。

比亞迪近日於香港警察總部舉行國際刑警組織第94屆全體大會專用禮賓車交車儀式，正式提供245輛DENZA D9豪華純電MPV，作為大會專用禮賓車，為來自世界各地的警隊首長及代表提供綠色、安全、高效及舒適的出行服務，支持香港舉辦這項國際盛事。比亞迪期望透過領先的新能源汽車技術及高品質產品，與香港攜手展現國際都會形象，並以實際行動履行企業社會責任，藉此機會向世界講好中國故事、香港故事、警察故事。 香港刑事及保安處處長陳東先生表示：「比亞迪作為具有標誌性中國龍頭新能源汽車企業，一直以來以創新科技與卓越品質見稱，蜚聲國際。今次大會所使用的全新高品質新能源汽車，將會為來自世界各國的貴賓提供舒適與尊貴的體驗，也將成為我們大會禮賓工作的最堅強後盾，使得大會的零排放理念得到實踐。」

以技術創新回應香港出行需要 閃充技術助力綠色交通發展 比亞迪一直秉持「技術為王，創新為本」的發展理念，致力以新能源技術推動綠色出行。近年，BYD及DENZA 品牌在香港推出多款新能源汽車，滿足不同客戶的出行需求；今年9月，亞太首座歐標閃充站亦於香港正式發布，進一步將創新充電技術帶到本地市場。 比亞迪閃充技術實現「5分鐘充好、9分鐘充飽」，讓電動車充電效率進一步提升，為香港土地資源有限、充電設施建設面對挑戰的城市環境提供新的解決方案。本次交付的大會專用禮賓車DENZA D9亦具備閃充能力，有助提升車隊充電效率及調度靈活性，為大會期間頻繁的接送安排提供可靠支援。

雙制式充電接口設計 便利大灣區跨境綠色出行 隨着粵港澳大灣區互聯互通不斷深化，跨境電動車出行需求日益增加，充電標準差異亦成為車主關注的問題。針對港澳地區的實際用車需要，比亞迪為當地客戶定制研發雙充電插頭設計，讓車輛同時支援國標及歐標充電，提升跨境出行的便利性。 本次交付的DENZA D9正具備這項設計，兼顧香港及內地不同充電標準，為「港車北上」及「粵車南下」等跨境出行提供更多便利。比亞迪希望透過技術創新，切實回應市場需求，讓綠色出行更便捷地融入大灣區生活。

持續支持國際盛事 以綠色出行展現中國品牌實力 除以技術創新回應社會出行需求外，比亞迪亦積極參與香港及國際大型活動，支持城市發展。今年5月，比亞迪與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會簽署合作備忘錄，成為第28屆ANOC全體代表大會戰略合作夥伴，並由DENZA品牌擔任大會唯一官方指定用車品牌，為逾1,200名全球嘉賓提供綠色出行服務。 此外，比亞迪於今年10月16日宣布成為2026年APEC會議官方合作夥伴，將提供逾700輛騰勢車型，為大會出行提供保障。從ANOC到APEC，再到今次香港舉辦的國際刑警組織第94屆全體大會，比亞迪持續以新能源汽車及綠色出行服務支持國際盛事，體現社會各界對品牌的信任，亦展現中國新能源汽車品牌的國際影響力。

DENZA D9 以優雅外觀及寬敞的七座車廂，為國際盛事禮賓接待增添莊重氣派，並為嘉賓帶來舒適的乘坐體驗。

以豪華舒適禮遇迎接各地嘉賓 彰顯香港國際都會魅力 作為大會專用禮賓車，DENZA D9 不僅承擔交通接送任務，更是向國際嘉賓展現香港接待品質的重要一環。車型以大氣典雅的外觀、寬敞的七座空間及航空級舒適座椅，結合多項豪華配置，兼顧乘坐舒適度與商務接待所需，讓嘉賓在往返機場、酒店及會場的行程中享受從容舒適的體驗。 比亞迪相信，選擇高品質的豪華新能源MPV作為大會禮賓車，不僅展現接待安排的周全與體面，更承載着對每一位國際嘉賓的尊重與重視。透過安全、舒適及綠色的出行服務，比亞迪期望與香港警務處攜手，向世界展現香港的城市活力、綠色交通發展成果，以及細緻周到的待客之道。

從扎根香港市場到深度參與本地大型國際活動，比亞迪始終與香港共同發展。目前，比亞迪新能源汽車業務已遍及全球120多個國家和地區。未來，比亞迪將繼續以高品質的中國汽車及創新技術，與香港各界攜手推動綠色出行，為全球碳中和及可持續發展貢獻力量。

DENZA D9 以優雅外觀及寬敞的七座車廂，為國際盛事禮賓接待增添莊重氣派，並為嘉賓帶來舒適的乘坐體驗。