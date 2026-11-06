美食博覽人氣《煙韌市集2.0》升級回歸 一連3日登陸上水廣場

延續美食博覽熱潮，升級版《煙韌市集2.0》首度進駐新界北！11月6至8日一連三日將登陸上水廣場，匯聚14個本地人氣品牌，帶來20款市集限定美食，為一眾「煙韌控」送上味蕾驚喜。焦點包括逾40年老字號均香餅家即製糯米糍、巴斯克芝士蛋糕品牌La Viña推出的三款麻糬巴斯克芝士蛋糕、法式甜品店悅晨製菓以經典西式甜點為靈感創作的限定大福，以及上水石湖墟60年老字號廣成冰室聯乘本地品牌清漉推出的限量港式樽仔奶茶。市集亦帶來創意麻糬Taco、懷舊糖蔥餅及特色烘焙美食，將煙韌口感融入中西甜點與港式滋味，解鎖意想不到的美味新配搭！活動期間更設1,000份獨家周邊 + 特設「煙韌 Food Pass」供換領，數量有限，換完即止！

驚喜三重賞：1,000 份獨家周邊 + 特設「煙韌 Food Pass」

為答謝美食愛好者的支持，活動期間消費滿指定金額，即可換領限量「港集」精品及商場電子券。消費滿HK$1,200可換領港集方巾；滿HK$1,500可換領港集手機繩帶，兩項禮品均附送上水廣場1期HK$20美食電子券及上水廣場2期HK$20綜合購物券。消費滿HK$3,000可換領港集短襪；滿HK$4,500可換領港集Tote Bag，兩項禮品均附送上水廣場1期HK$50美食電子券及上水廣場2期HK$50綜合購物券。

商場另設「煙韌 Food Pass」優惠套裝：於上水廣場1期商戶消費滿HK$2,000，即可換領總值HK$240的優惠，包括上水廣場1期HK$50美食電子券、上水廣場2期HK$50及HK$20綜合購物券各一張，以及兩張可於指定市集商戶使用的「市集美食證」。以上換領最多可累積兩組有效的即日機印發票，數量有限，送完即止，大家請把握機會！