PHYSIOGEL x Mannings 11月期間限定呈獻「養出肌膚好狀態健康站」

醫學護膚品牌PHYSIOGEL將聯同萬寧於11月6至7日及13至14日，在港九四個地點舉辦期間限定活動「養出肌膚好狀態健康站」，透過兩大主題互動體驗，帶領公眾認識肌膚健康與生活狀態之間的關係，了解PHYSIOGEL醫學美肌系列及低敏護膚面膜，探索適合自己的日常護膚方案。活動期間更將送出5,000份面膜體驗套裝，鼓勵大眾將肌膚護理融入健康生活之中。指定4間萬寧美容顧問店舖亦將推出非凡美肌禮遇，凡購買任何醫學美肌或低敏護膚系列產品即送逆齡抗氧緊緻抗皺面霜5毫升一枝！優惠期由2026年11月6日至12月3日，數量有限，送完即止，優惠受條款及細則約束。

六款PHYSIOGEL面膜 照顧不同肌膚需要

今次活動將重點介紹PHYSIOGEL 醫學美肌系列及低敏護膚系列共六款面膜，醫學美肌面膜針對肌膚逆齡需要﹕提供膠原再生、提升肌膚光澤及美白淡斑護理；低敏護膚面膜針對敏感肌需要﹕提供紓緩乾敏不適、日常保濕修護及亮白抗皺護理，為肌膚提供全方位的日常呵護。由日常保濕、紓緩乾敏，到美白淡斑及抗老護理，PHYSIOGEL為不同肌膚狀態提供專屬護理選擇。

5,000份面膜體驗套裝限時派發 培養屬於自己的肌膚健康好狀態

PHYSIOGEL將於四日活動期間，派發合共5,000份面膜體驗套裝，讓公眾親身感受品牌的護膚理念，將活動中認識的護膚知識帶回日常生活。PHYSIOGEL相信，健康肌膚來自持續而溫和的日常照顧，只要從生活中的小細節做起，便能逐步養出更健康、更舒適、更有自信的好狀態。想了解更多活動詳情，記得留意「養出肌膚好狀態健康站」的最新消息！