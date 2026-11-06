匯豐（0005）有望重投基金懷抱 不妨留意

令投資者沮喪的10月終於畫上句號。恒指全月累跌1,318點（約5.36%），再次應驗「十月魔咒」；但相比近半年深受青睞的「恒生科技指數」，恆指跌幅還未算慘烈；10月份科技股連番受阻影響，頓成跌市重災區，科指重創逾11%，情況慘不忍睹；一直對港股寵愛有加的「北水」，更在10月呈現連續14天淨流出，累計流出近418億元，再創最長淨流出紀錄。

踏入11月首週港股終於止跌回升，承接10月最後一個交易日急升335點，重返23,294點的餘威，在11月的首三個交易日累漲618點，一口氣攻破10天線（23,246）及20天線（23,664），並順利撕開23,800點阻力區，收報23,919點，直逼24,000點大關；「北水」亦轉流出為流入，更創下單日淨流入234億元的5個月高位。上月跌幅最為顯著的「恒生科技指數」，亦迎來穩步反彈，3個交易日累計升近5%，為投資者注入一股強心針。