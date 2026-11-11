莎莎 SUPER SALE 過百款美妝護膚產品 低至3折起！ 加碼雙11狂賞Double Up Offer 激推買一送一、買一享二

秋冬氣溫漸降，正是為肌膚密集補充水分、打好水潤屏障的黃金時機！《莎莎SUPER SALE》由即日至11月16日，推出限時激賞，精選逾100款熱賣筍貨低至3折發售，加碼雙11狂賞Double Up Offer加推多款雙11「買一送一」及「買一享二」驚喜優惠！無論是升級日常高效護膚，還是打造流行冬日氛圍感都一應供全，切勿錯過全年至抵入手時機！
震撼加推買一送一、買一享二 激抵入手人氣好物！
雙11搶購正式開始！莎莎特別加推「買一送一」及「買一享二」激抵優惠，多款人氣好物以至抵價發售！買一送一必搶精選包括:日本熱賣SOFINA 控油持妝蜜粉$129/2件，升級輕盈控油配方，呈現自然透光妝效；韓國大熱 BANILA CO 緻柔卸妝膏體驗裝$42/2件，一套體驗四款皇牌卸妝膏，輕鬆卸除妝容！同場加映買一享二雙重優惠，人氣THE TOOL LAB氣墊粉底一口價$198/1件，打造持久貼膚亮澤底妝，再送刷具清潔皂；Haruhada 馬油身體潤膚霜一口價$98，再送潤手霜，一次過滿足你秋冬轉季的所有美肌需要！
國際品牌低至27折 潤澤修護首選！
秋冬天氣護膚Routine更需要Level Up！莎莎匯聚 SK-II、LA MER、LANCÔME 及 ESTĒE LAUDER 等國際人氣品牌，限時激減低至27折！SHISEISO 皇牌免疫力活膚精華驚喜27折，一口價$308，日夜修護，提升肌膚防禦力；熱賣爆款ESTĒE LAUDER升級再生基因修復精華一口價$568，展現強效夜間修護力，極速滲透肌底！再搭配KIEHL’S 特效保濕乳霜一口價$238，全天候長效鎖水滋養，重塑彈滑發光肌並完美穩固肌底！
人氣彩妝香水低至36折 解鎖秋冬色系香調!
秋冬時尚造型除了穿搭，精緻妝容與魅力香氣更是關鍵！莎莎為你特別推介人氣香水與大熱彩妝：Maison Margiela慵懶週日清晨淡香水一口價$518，以潔淨純柔的木質花香交織，營造溫暖舒適的冬日氛圍；韓國大熱dasique九色眼影盤一口價$98/1件，再送水潤果汁唇釉，輕鬆打造浪漫柔霧的秋冬妝容；配合定妝神器 SO NATURAL定妝噴霧套裝一口價$148，全天候鎖住精緻氣色！完妝後再以低至36折起帶走 Jo Malone、Gucci、YSL 或 Miss Dior 等人氣香水，隨心切換溫暖香調，全方位感受質感滿滿的秋冬時尚氛圍！
冬日滋養好物低至34折 全方位呵護水嫩肌！
踏入秋冬轉季，為肌膚建立強效鎖水屏障是維持完美狀態的關鍵！莎莎搜羅大量冬日滋養好物，人氣產品sasatinnie升級版全效水潤透光面膜，深層導入滿滿精華，瞬間回復水潤透亮，SUPER SALE $350/3件！韓國大熱Centellian24 時光逆轉積雪草修復霜一口價$58，強效舒緩穩定肌底！óngredients 護唇精華、L'ORÉAL PARiS 水清新葡萄籽面膜精華水/保濕滋潤霜及Eleanor 玫瑰膠原水凝精華水等多款人氣好物買1送1，無痛入手秋冬護膚好物！
個人護理好物低至26折 養出絲滑秀髮與水嫩美肌!
秋冬季節個人護理同樣不可忽視，從髮絲到全身肌膚都要給予滿滿滋潤！莎莎匯集多款星級頭髮及身體護理產品，65折入手KÉRASTASE 雙重防脫修護精華，為頭皮注入強效養份，打造豐盈強韌秀髮；韓國熱賣NINEMILA啤酒舒緩洗髮露一口價$128，再送啤酒舒緩修護髮膜，一組極速完美溫和舒緩髮絲！人氣品牌FRUDIA 植萃精油沐浴露用後肌膚水嫩不緊繃，隨時享受 SPA 級舒緩呵護！SUPER SALE期間買1送1，一口價$98/2件，讓你在天然精油香氣中洗出柔嫩潤澤肌，全方位養出冬日水嫩質感！
48折入手美容儀及保健品 水由內而外煥活健康亮肌！
想隨時維持最佳狀態，莎莎一站式為你打造全方位美麗方案！GESKE 微電流瞬間提拉美容儀6IN1/聲波潔面刷 4IN1 / 微電流提拉筆 6IN1，幫助改善肌膚質感，SUPER SALE一口價$299/1件，再送緊緻精華+保濕凝膠(價值$238)，在家輕鬆享受專業級緊緻潔膚體驗！想由內而外散發光彩，日本暢銷HADATUKO 膠原蛋白美肌飲 EX8000，每包含高達8,000mg膠原蛋白，令肌膚更緊緻細滑，SUPER SALE期間$398/2件，平均每件$199！