2026 三項鐵人世界盃｜香港 完滿結束 馬會首次擔任賽事官方社區合作夥伴 舉辦免費社區嘉年華讓市民體驗三鐵樂趣

由中國香港三項鐵人總會主辦的「香港龍蝦灣體育文化產業集團 2026 三項鐵人世界盃｜香港」在剛過去週末完滿結束。賽事獲大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動。馬會首次擔任「2026 三項鐵人世界盃｜香港」的官方社區合作夥伴，推出「賽馬會香港三項鐵人世界盃社區計劃」。招募修讀高中選修體育科的中四及中五學生參與三小時的社區技術官員工作坊，讓同學認識在體育文化下如何籌辦大型國際賽事，配合體育科的學習內容，並加深對體育學習的興趣。

兩位選修體育科的中五學生鄭雅聰和陸祖橋，參與了「賽馬會香港三項鐵人世界盃社區計劃」。他們透過工作坊認識到籌辦大型國際賽事的相關知識，並於賽事期間與其他參與計劃的同學擔當不同崗位，包括為運動員送遞飲用水、協助參與「賽馬會香港三項鐵人世界盃社區計劃」下「Try a Tri」三項鐵人體驗站的市民體驗三鐵樂趣，以及協助維持秩序等，為這項大型盛事出一分力。

賽事期間，「賽馬會香港三項鐵人世界盃社區計劃」同時舉辦免費社區嘉年華及「Try a Tri」三項鐵人體驗站，讓市民及小朋友體驗游泳、單車及跑步的樂趣。計劃以「每一關，都是人生的練習」為主題，透過運動向青少年傳遞正面訊息，鼓勵他們建立抗逆及解難能力，並養成恆常運動的健康生活習慣。嘉年華亦設現場音樂表演及手作工藝工作坊，以及多元化攤位展覽，致力推廣跨代共融理念，讓市民能與親友在維港岸畔共度動感與歡樂兼備的週末。