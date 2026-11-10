用青年文化連結未來：協青社35週年青年文化祭 體現「愛青年人所愛」的支援新模式

是次活動榮邀勞工及福利局常任秘書長劉焱女士, JP擔任主禮嘉賓。劉焱女士於致辭時表示，期望協青社未來繼續作為廣大青年的好朋友、好導師與堅強後盾，並寄語年輕一代勤於學習、樂於思考、勇於嘗試及敢於創新。

協青社會長林煒瀚先生於致辭中指出，協青社一直以「愛青年人所愛」為起點，透過青年熟悉的興趣和文化主動接觸青年、建立信任，並在適當時候提供支援。他強調青年文化是了解青年、連結青年及及早發現需要的重要橋樑，未來機構將繼續陪伴青年成長並創造更多機會。

同場舉行的「協青籃球慈善賽2026企業盃決賽」吸引了12支企業隊伍參與，經過自今年8月展開的多輪角逐，四支隊伍於決賽日同場競技，最終由香港股票分析師協會隊奪得企業盃冠軍，信和集團隊則獲得亞軍，賽事促進了跨界別了解並讓青年感受到社會各界的支持。

此外，文化祭現場設有一系列由青年參與構思、設計及營運的活動，包括青年文化攤位與Busking表演，讓青年在熟悉的興趣中發揮所長並學習溝通、協作及解決問題，以及吸引不同年齡層參與交流的「爆旋陀螺爭霸戰」，讓參加者在競賽中建立堅持到底的態度。

青年服務數據與支援模式

協青社自1991年成立以來，持續為身處危機或需要支援的青少年提供服務。在2025/26年度的統計數據中，機構主動接觸青年達78,000人次，為9,409人次提供需要評估、針對性介入服務及小組治療，並為1,949名高危青年提供專項個案輔導、心理治療及危機住宿服務。機構透過深宵外展、24小時熱線、危機住宿中心、「蒲吧」及臨床心理服務等多元模式，在安全及被接納的環境中協助青年重建自信與探索個人發展方向。