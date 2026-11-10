格魯吉亞再度參展第 18 屆香港國際美酒展 率亞洲多國代表團齊聚香港 宣布成立「格魯吉亞經貿亞洲協會」

格魯吉亞文化亞洲協會創辦人兼主席黃靜綺（左四）、格魯吉亞國家葡萄酒局代表 Giorgi Sikharulidze（左五）及格魯吉亞經貿亞洲協會創會主席李偉賢（左七）在分享會上與一眾嘉賓合照。

由香港貿易發展局主辦的第 18 屆香港國際美酒展早前圓滿閉幕。一連三天的展會匯聚來自逾 25 個國家及地區、超過 620 間展商，展示環球逾 40 個產地名釀，成功吸引來自 66 個國家及地區、逾 8,200 名專業買家入場採購。 格魯吉亞在本屆展會上大放異彩，展現千年葡萄酒文化底蘊。格魯吉亞文化亞洲協會更率領來自馬來西亞、新加坡、日本、韓國及台灣地區等多個亞洲核心市場的業界代表專程來港交流。展會期間，格魯吉亞代表見證了格魯吉亞與香港兩地攜手成立「格魯吉亞經貿亞洲協會」，協會同時首度發布全球首創的「AOC 智能溯源專利系統」，期望以香港作為國際樞紐，進一步深化亞洲市場佈局。

「格魯吉亞經貿亞洲協會」成立 攜手發布「AOC 智能溯源專利系統」 除了文化推廣，格魯吉亞經貿亞洲協會創會主席李偉賢(Wilson) 亦於展會上正式宣佈「格魯吉亞經貿亞洲協會」成立。協會成立後已獲格魯吉亞當地業界及學術界的認受與支持，致力凝聚不同界別的資源與力量，搭建格魯吉亞與亞洲市場之間的經貿橋樑，促進商貿交流與合作，並推動格魯吉亞優質產品拓展亞洲市場。

Wilson於現場發表了協會本屆美酒展的核心亮點 - 全球首創的「AOC 智能溯源專利系統」。該系統結合「區塊鏈加密技術」、「RFID 晶片」與「AOC 驗證」智慧標籤，透過數碼技術記錄葡萄酒的來源、產區及相關產品資料，提升產品資訊的透明度及可追溯性。協會作為獲官方授權在亞洲及香港推動此技術的關鍵橋樑，透過引進此專利技術，為業界與消費者帶來兩大核心價值： 1. 官方認證，鎖定源頭真品：作為全球首項結合區塊鏈、RFID 晶片與 AOC 驗證技術，為符合品質要求及產區認證的格魯吉亞優質葡萄酒建立專屬數碼身份。產品資料上鏈後不可篡改，從源頭加強產品真偽識別及追溯能力，讓買家與消費者更安心選購及品嚐格魯吉亞原廠正品。

2. 數碼入口，一拍即時引流：將每一支格魯吉亞葡萄酒轉化為互動數碼入口。消費者只需用手機輕輕一拍（Scan/NFC），即可即時讀取晶片與區塊鏈內紀錄的原廠來源、品質認證及合法經銷商等全方位資料；掃碼後更能即時連結至官方認可的正品購買渠道，解決市場尋找正貨的痛點，同時協助餐飲及零售業者精準累積高端客源、鎖定商業契機。

權威推手親臨分享 探索「飲水思源」品酒哲學 展會期間，格魯吉亞文化亞洲協會創辦人兼主席 黃靜綺(May) 獲邀上台分享。May擁有逾30年商貿經驗，於格魯吉亞 AOC 優質產區自設酒莊並擁有十公頃葡萄園，同時獲格魯吉亞國家葡萄酒局委任為官方推廣代表，並獲格魯吉亞官方及當地業界鼎力支持，是業界少數兼具「官方認可、產區實體與市場經驗」的權威推手。 在分享會上，她以深入淺出的方式帶領現場嘉賓追本溯源，傳授格魯吉亞作為「葡萄酒發源地」的飲酒「思源」概念。她從最基礎且最具權威的源頭歷史切入，傳授品飲巧思與入門法則，讓現場酒友在輕鬆掌握微醺品味技巧之餘，亦能深入了解格魯吉亞獨特的葡萄酒文化與底蘊。