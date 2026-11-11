安記海味線上線下同步激賞 即食系列打造「海味生活化」

活動期間，安記海味提供「加$1多1件」、「加$11多1件」及「加$111多1件」等指定商品加購優惠。加$1可換購急凍藜麥小米遼參粥、紅桂花雪耳桃膠爆珠馬蹄爽、桃膠雪耳蓮子嫩貢梨、椰香桃膠蓮子百合紅豆沙及鴛鴦臘腸禮盒等；加$11可選購杏汁銀杏豬肺湯、椰子嫩竹絲雞湯及胡椒豬肚雞湯等家常湯系列。此外，官方網店於11月10日至12日加推「滿$1,111即減$111」網店限定優惠。

隨着現代人生活節奏加快，傳統海味亦迎來全新演繹方式。安記海味於2026年11月7日至15日期間，推出「11·11大激賞」，線上門市與官方網店同步展開。除了多項震撼加購優惠，品牌更聚焦推廣即食產品與年輕客群，將優質海味融入日常餐桌。

安記今年透過小紅書、Facebook、Instagram及會員App接觸年輕消費者。品牌指出，不少年輕消費者未必懂得繁複的傳統海味處理工序，但對「即開即食」或「加熱即食」產品的接受度較高，期望藉雙11優惠降低體驗門檻。宣傳重心亦不再侷限於單純的產品折扣，而是透過短片、開箱分享、食用場景及節日送禮建議等多元內容，向年輕一代傳遞「海味生活化」的理念。

智能倉儲系統提升物流效率

為應付高峰期訂單，安記近年投資近千萬元建立超過20,000呎的智能倉儲系統。數據顯示，系統投入後，執貨及配貨準確度由以往人手處理的約六至七成提升至接近99%，並節省約20%的整體物流及人力成本。品牌表示，配合提前增加的熱門產品安全庫存安排，有信心在雙11期間維持高效穩定的出貨表現。

安記海味有限公司銷售及市場部經理潘永熙表示：「隨着網店與會員營運持續發力，我們預期今年雙11整體銷售額可較去年增長10%至15%。其中網店增幅目標更達20%以上，希望能以更高增幅帶動線上線下的綜合發展。」