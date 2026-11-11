批發零售界19人爭17席 候選人見面會闡述政綱 業界倡刺激消費

19名候選人來自多個批發零售行業，逐一介紹參選理念與行業建議，圍繞營商環境、中小企扶持、數碼轉型、灣區機遇等議題深入交流，現場氣氛熱烈。選委會界別分組選舉是落實「愛國者治港」、選賢任能的重要環節，亦直接影響批發零售業長遠發展。各候選人一致呼籲業界投票人積極行使選舉權，選出真正代表批發零售業界訴求的委員。

2026年選舉委員會界別分組選舉將於11月22日舉行，批發及零售界共19名候選人競逐17個委員席位。該界別日前舉辦候選人交流會，由立法會（批發及零售界）議員邵家輝協助安排，逾50個商會代表出席交流。

中小企扶持方面，有候選人提出維持香港低稅制及零銷售稅的營商優勢；亦有人主張精準支援中小企，建立更好營商環境。有人提出加強與特區政府溝通，為業界爭取資源；亦有人倡議優化物流及通關安排，協助中小企開拓內銷、跨境電商等新渠道。

提振消費及盛事經濟方面，有候選人提出三大政綱，包括爭取彈性合理營商政策、辦盛事刺激旅客消費、深化大灣區及國際對接，鞏固「購物天堂」優勢；亦有人建議政府津貼凌晨營業店舖，讓本港夜經濟更蓬勃。

數碼轉型方面，多名候選人均表關注，建議協助傳統批發零售企業升級，廣泛應用人工智能等科技工具，提升營運效率及接觸市場的能力；並透過實用課程與人才培訓，讓企業掌握新技術，適應消費模式及市場環境的轉變。有候選人提出以品牌保護、供應鏈優化及批零升級增值等具體措施，增強產品與服務的競爭力。

大灣區機遇方面，有候選人主張善用「一國兩制」優勢對接大灣區市場，進一步拓展內地及海外銷路，培育更多香港優質品牌；亦有人倡議結合盛事經濟吸引海外旅客、帶動消費，另有候選人提出推動中醫藥高質量發展及對接大灣區。有候選人提出對接「四中心一高地」，期望為批發零售業開拓更多商機及發展空間。