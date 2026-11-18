葛珮帆議員成功助爭ALK肺癌新藥納入安全網 重燃患者「慢病化」曙光

在不同界別人士不懈努力下，癌症治療迎來重大突破。經歷一番積極爭取後，新一代ALK肺癌標靶藥物近日成功獲批納入政府安全網，期望能為更多晚期肺癌患者及其家庭分擔經濟壓力，讓治療選擇更為普及，亦體現了本港醫療保障制度在各方良性互動下的逐步完善。 肺癌位居香港癌症頭號殺手多年。在基因導致的肺癌中，ALK（間變性淋巴瘤激酶）為亞洲地區第二最常見的基因變異。雖然醫管局關愛基金已將第三代標靶藥物納入資助，但僅限「已出現腦轉移」或「二線以上治療」的患者受惠。

匯聚民意 搭建溝通橋樑 在此規範下，部分一線且尚未出現腦轉移的基層患者，在治療初期往往難以獲得資助，若自費承擔新一代標靶藥物，對家庭經濟而言是相當沉重的負擔。為此，不同界別人士及組織多年來奔走呼籲，期望政策能適度放寬，讓合適的患者在初期便能獲得最適切的用藥支援。 立法會議員葛珮帆一直關注藥物名冊更新滯後的問題。她指出，現行制度要求患者必須按部就班嘗試一、二線治療，往往需待病情惡化甚至癌細胞「上腦」，方可獲批資助使用新一代藥物。這種規定未能充分回應患者在治療初期的實際需要，更令基層患者因無法負擔高昂藥費而錯失關鍵治療時機。若能讓合適患者及早接受新一代藥物治療，有助於延緩病情惡化。因此，她積極展開多項議會及社區工作，曾多次聯同病人組織代表發聲，舉辦記者會及公眾聽證會，反映生活與經濟實況。同時亦積極約見醫管局及相關政府官員，多次向有關高層遞交詳細的政策建議書與訴求信，陳述臨床需要與患者家庭的真實負擔和困境。

在葛珮帆議員、各方民意代表與醫療團體的通力合作下，政府及醫管局積極評估並接納相關意見，正式宣布將第三代ALK標靶藥物納入政府安全網（包括撒瑪利亞基金或關愛基金資助項目）。這項舉措將有效減輕合資格患者的自費負擔，在面對治療時多一份安心與選擇。

立法會議員葛珮帆

持續改善制度 配合醫學發展 對於新藥成功納入安全網，葛珮帆議員對政府及醫管局積極回應民意、採納相關建議表示衷心感謝。 她同時提到，完善醫療保障制度及檢討藥物名冊為一項持續的工作。未來仍需社會各方保持建設性溝通，包括探討如何進一步配合「1+」等新藥審批機制，循序漸進地引入更多具成本效益且具臨床實證的藥物，逐步完善本港的醫療體系。 隨著醫學發展，ALK肺癌近年正朝著「慢病化」的方向前進。患者只要獲得合適且持續的藥物控制，生活質素與存活期皆能大幅提升，期望社會各界繼續攜手，讓更多患者有機會真正實現「慢病化」，平穩、有尊嚴地與疾病共存。