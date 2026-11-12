低調優質名校教育哲學 —— 寓教於樂不操練 培育有禮兼具創意世代

每逢報名季節，不少幼兒家長都要在港九新界多間幼稚園之間作抉擇。其中位於跑馬地樂活道、創校至今逾38年的天主教聖瑪加利大幼稚園，向來作風低調校風淳樸。該校過往有不少畢業生升讀瑪利曼小學、番禺會所華仁小學、聖保祿天主教小學及聖若瑟小學等港島名校，其中多位藝人子女亦為該校畢業生。這間深受家長口碑推崇的「熱門幼稚園」，如何在重視創意與自主的現代教學法中，同時傳承傳統的德育美德？ 創意教學不急進：零機械式操練 鼓勵多語表達

天主教聖瑪加利大幼稚園設有參加「幼稚園教育計劃」，全年學費全免，師生比例約1:9.4，維持優質教學質素。學校堅持採用創意教學法，以分組形式輔以視聽教材，讓孩子「寓學習於遊戲」。 校方強調尊重幼兒發展規律，絕不要求幼兒班（K1）兒童執筆寫字，亦不鼓勵機械式的抄寫或操練式計算。英語及普通話則由專科教師負責，鼓勵兒童主動運用不同語言與人交談，在輕鬆無壓力的環境中建立自信。

執教近三十年：陳校長談「教學雙長」與雙職家長新思維 從1996年入行至今、見證幾代幼兒與家長變化的陳校長表示，早期幼兒教育偏向單向的「教學」，學習主導權大多由教師或成年人主導；但隨着時代與教育制度演變，現今追求的是「學習與教學」的教學雙長模式。教育不再只是單向傳授知識，而是追求「知識、技能及態度」三者並行，讓教師與學生共同成長。 面對現今雙職家長增加，家長對幼兒教育的要求兼具「要開心、要學到嘢、又要品格」。陳校長與江主任指出，快樂學習與知識積累絕非對立。學校透過同樂日（Fun Day）、桌上遊戲及多元繪本等教材，帶給孩子全方位的探索體驗。

自由遊戲：低結構物料啟發自主解難 在校本課程設計上，學校按 K1 至 K3 設定不同生活化主題，包括大自然素材、光影、水、家庭、社會人物及食物等。在實踐「自由遊戲」時，學校大量採用木材、自然素材、螢光棒及顏色筆等低結構性物料，將學習的主導權完全交還給孩子，由他們自主決定「玩什麼」以及「如何玩」。 在此過程中，老師的角色轉變為從旁同行的支持者與觀察者，給予孩子充足的時間與空間自我探索，絕不插手或過度主導。小朋友透過實作體驗發現問題、調整思維，老師則會在適當時機給予引導，協助孩子將遊戲中的感官體驗與現實生活建立連結，進而提升自主解決問題的能力。

德育與天主教價值：讓傳統美德與現代教學並存 許多小學及家長均稱讚天主教聖瑪加利大幼稚園的畢業生「有禮貌、乖巧」。黎主任表示，面對現代資訊爆炸下成長、聰明早熟的孩子，學校在課堂中著意滲透天主教德育元素，傳授感恩、愛與珍惜等核心價值。陳校長亦補充，即便現代資訊發達，仍需提醒學生時刻感謝天父與父母，學會珍惜美好的生活。 陳校長指出，3至6歲是幼兒品格成長的黃金歲月：「每對父母在生產小朋友時當刻，只會想着小朋友應要健康快樂地成長，這正正就是品格教育的基礎。我們在教育學生的同時亦會教導家長，使孩子們的知識與品格能夠並行。」為了將天主教價值無縫融入校園生活，學校設計了多項富含教育意義的活動。例如在 10 月最後一週舉辦的「諸聖節」，學校邀請家長悉心裝扮到校與子女共聚，藉此教育孩子對身邊默默付出的人充滿感恩；而在「聖母月」期間，則透過多元交流活動促進家長與小朋友之間的對話，讓孩子在日常中學會傾聽與互相尊重。

家長觀課轉型「體驗日」：深化家校合作 為讓家長更深入了解子女的校園生活，學校打破傳統，將行之多年的「家長觀課」轉型為「家長體驗日」。家長不再只是坐在教室後方冷眼旁觀，而是能夠親身操作與參與，實際體驗小朋友在校的學習歷程。 這項轉變大幅增進了家長與子女之間的日常話題與共鳴，同時也減輕了過往家長與老師相互觀察所帶來的沉重壓力，達成家校雙贏。此外，家長逢星期四、五課前皆可到校參與早會，在子女生日月份亦可到校同樂；每年一度的開放日更設有體能活動、唱歌及才藝表演，讓家長全方位參與孩子的成長。

展望未來三年音樂藍圖與 SEN 支援 展望未來三至五年，天主教聖瑪加利大幼稚園已成功申請優質教育基金，積極發展「三年校本音樂課程」並成立學校合唱團。校方希望以音樂作為情感與心靈的媒介，特別加強對有特殊教育需要（SEN）同學的支援，將正確的價值觀與關愛傳遞給每一位孩子。 陳校長期望，未來學校能吸納更多家庭，讓大眾透過校園深入了解天主教的五個核心價值。無論小朋友最終是否入讀該校，都希望能藉此提升社會對宗教教育的認識，並深化大眾對優質幼兒教育的肯定。