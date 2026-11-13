順豐豐生活推出「趁墟」線上市集

順豐香港旗下本地社區生活平台「豐生活」推出全新「趁墟」，以「港產．港送．港情懷」為主題，為本地農商開拓多元化線上市集，攜手推動本地農業與城鄉共融發展。「趁墟」線上市集自今年試行以來，已成功協助多間本地農商上架並銷售多款產品，種類涵蓋蔬果、手工食品及飲品等，依託順豐物流網絡實現「即日採摘、即時配送」，確保產品以最新鮮狀態送至客戶手中。「趁墟」將於今年11月與二澳農作社推廣「二澳米」收成活動；12月則將為「鳳凰農場」及「農心行動」的「草莓節」提供全面的宣傳與配送，讓優質本地農產品融入社區生活。