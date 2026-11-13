熱門搜尋:
黃仁勳 蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
市場資訊
出版：2026-Nov-13 10:00
更新：2026-Nov-13 10:00

「Chubb安達人壽香港請你去澳網2027」及觀賽派對

分享：
AD 2col MK WhatsApp Image 2026 11 12 at 11.15.30 AM

Chubb 安達人壽香港推出「Chubb安達人壽香港請你去澳網2027」社交媒體推廣活動（11月1日至30日），廣邀網球愛好者及市民一同參與。參加者分享與網球相關的故事，展現如何以運動並肩同行，即有機會贏取澳網2027男單準決賽雙人門票，以及香港往返墨爾本的雙人機票及酒店住宿。此外，網球愛好者及公眾可於2027年1月29日至31日到訪中環街市，參與「澳網2027觀賽派對」。現場將設有直播賽事、拍照打卡位及網球主題小遊戲，打造充滿活力的盛事體驗。派對免費入場，無需預約。
Chubb安達人壽香港官網：https://www.chubb.com

ADVERTISEMENT

ad

Chubb安達人壽香港 澳網2027 Chubb安達人壽香港請你去澳網2027

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務