Chubb 安達人壽香港推出「Chubb安達人壽香港請你去澳網2027」社交媒體推廣活動（11月1日至30日），廣邀網球愛好者及市民一同參與。參加者分享與網球相關的故事，展現如何以運動並肩同行，即有機會贏取澳網2027男單準決賽雙人門票，以及香港往返墨爾本的雙人機票及酒店住宿。此外，網球愛好者及公眾可於2027年1月29日至31日到訪中環街市，參與「澳網2027觀賽派對」。現場將設有直播賽事、拍照打卡位及網球主題小遊戲，打造充滿活力的盛事體驗。派對免費入場，無需預約。
Chubb安達人壽香港官網：https://www.chubb.com
「Chubb安達人壽香港請你去澳網2027」及觀賽派對
Chubb 安達人壽香港推出「Chubb安達人壽香港請你去澳網2027」社交媒體推廣活動（11月1日至30日），廣邀網球愛好者及市民一同參與。參加者分享與網球相關的故事，展現如何以運動並肩同行，即有機會贏取澳網2027男單準決賽雙人門票，以及香港往返墨爾本的雙人機票及酒店住宿。此外，網球愛好者及公眾可於2027年1月29日至31日到訪中環街市，參與「澳網2027觀賽派對」。現場將設有直播賽事、拍照打卡位及網球主題小遊戲，打造充滿活力的盛事體驗。派對免費入場，無需預約。