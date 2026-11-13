奇華餅家「奇華Fans感謝節」 迎新、回饋優惠專屬禮遇同步登場

奇華餅家特別推出「奇華Fans感謝節」，由即日起至11月30日為「奇華Fans」會員送上連串貼心的回饋優惠專屬禮遇，感謝每一位多年來的支持。於「奇華Fans感謝節」期間，為方便會員靈活選購心水餅食，多款精選皇牌產品電子優惠券已直接存入會員帳戶。奇華Fans會員憑App內發送的優惠券，即可於奇華餅家香港全線分店 (香港國際機場分店除外) ，以優惠價選購精選皇牌產品，包括：「冬蓉老婆餅(單件裝)」、「各款蛋白曲奇(110克)」、「南棗合桃糕(15件裝)」，以及「各款鳳凰卷(6件裝) 」 (以產品原價計，憑券選購皇牌產品約可享低至8折優惠)。

此外，即日至11月26日，奇華Fans會員於奇華餅家香港全線分店 (香港國際機場分店除外) 或奇華網店選購現貨產品 (不適用於嫁喜餅咭及所有現金券)，扣除各項折扣後之實際消費金額，可賺取雙倍會員積分，助會員以倍速累積積分，換取更豐厚的現金回贈 (積分累積每滿500分，系統將自動兌換一張港幣5元電子現金券)。

由即日起至11月30日期間下載「奇華Fans」手機應用程並成功登記成為會員，更可即時獲得價值港幣70元的迎新電子優惠券 (包括兩張正價購物滿港幣50元即減港幣10元的優惠券，以及一張奇華工作坊港幣50元優惠券)，及額外迎新優惠券，新會員在「奇華Fans感謝節」內憑券在奇華餅家香港全線分店 (香港國際機場分店及奇華網店除外)以正價購物滿港幣50元，即可免費獲贈香酥鬆脆的「迷你合桃酥(6件裝)」一包。