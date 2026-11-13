宮城工藝品展登場 免費入場感受日本匠心

本年度「日本秋祭 in 香港」認證焦點活動之一、由日本宮城縣政府主辦的第三屆「宮城工藝品展」已正式開展，規模更勝往年。展覽集結多位宮城縣資深職人與工藝大師的心血結晶，將融合數百年歷史傳承與當代美學的精緻工藝品，呈獻予香港市民及工藝愛好者。 大會早前舉行盛大開幕招待會，現場賓客雲集，來自不同界別的代表到場支持。典禮特邀駐香港日本國總領事三浦潤大使及宮城縣政府代表蒞臨主持開幕儀式。宮城縣政府代表致詞表示：「非常感謝香港市民歷年對宮城縣的喜愛與支持。宮城縣擁有悠久的傳統工藝歷史，每件作品都凝聚職人對細節的極致追求。我們希望藉由第三屆展覽，將宮城獨特的工藝美學與文化底蘊帶到香港，讓大家親身感受到這份跨越地域的手藝溫度。」

三浦潤大使亦致詞指出：「很高興看到『宮城工藝品展』再度於『日本秋祭 in 香港』登場。傳統工藝是促進兩地文化交流的珍貴橋樑，期盼香港市民能透過本次展覽，深刻感受宮城職人精神的精髓，進一步深化兩地的情誼與合作。」 四大必睇展品 手工獨一無二

今次展覽匯聚宮城縣最具代表性的傳統工藝精華，展品內容豐富且別具看點，包括造型優雅、釉色細緻的精美瓷藝；運用日本傳統網代編技法的樹皮編製包；兼具實用與雕刻美學的經典銅製品；以及採用和服紡織品升級再造的手袋等。每件作品均由日本職人純手工精心雕琢，呈現獨一無二的藝術價值。 大師親自指導 工作坊體驗做職人

開幕活動當日特別設有獨家體驗工作坊，參加者在宮城縣大師親自指導下，親手體驗工藝製作過程，一嘗成為日本職人的樂趣。現場參加者亦與日本匠人深入交流，深刻體會到工藝師傅「一生懸命」、追求完美的匠人精神。 展覽由即日起至12月31日於跑馬地 Monmaya HK 舉行，免費開放予公眾人士參觀，歡迎各界工藝愛好者蒞臨賞析，感受日本職人的匠心手藝與文化魅力。