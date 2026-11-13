大灣區美業高峰論壇 搭建「9+2」平台 推動標準互通與品牌出海

由大灣區（香港）美髮美容行業總會、COSMOPROF ASIA 聯合主辦的美業界年度盛事「大灣區美業高峰論壇 2026」，日前於香港會議展覽中心盛大舉行，為亞太區美容展重點活動之一，現場氣氛熱烈。大會主席葉惠敏於論壇上表示，活動匯聚粵港澳大灣區「9+2」城市、逾 130 間美業機構的美業領袖、學者專家及跨界精英參與，成功為大灣區美業產業一體化高質量發展凝聚共識、建立機制、制訂發展藍圖，助力產業邁向國際。

「大灣區美業高峰論壇」於 2025 年首度聯同亞太區美容展舉辦，今年迎來第二屆盛會，平台規模、影響力及專業度全面升級；論壇合共 380 人參加，來自大灣區 40 個美業協會、130 間灣區企業，以及 150 位香港美業領袖，產業鏈覆蓋美髮美容、批發零售、生產製造、品牌營運、專業培訓及學術研究等範疇。

由大灣區(香港)美髮美容行業總會、COSMOPROF ASIA 聯合主辦美業界年度盛事｢大灣區美業高峰論壇2026｣，今日(12日)於香港會議展覽中心盛大舉行。

全國政協委員、自由黨主席、立法會議員（批發及零售界）邵家輝，以及政制及內地事務局副局長胡健民，擔任論壇啟動儀式主禮嘉賓，聯同大灣區 14 位美業協會會長，共同啟動「大灣區 9+2 美業互動發展平台」。 香港續擔當國家超級聯繫人角色

大會主席、大灣區（香港）美髮美容行業總會創會會長葉惠敏指出，香港憑藉獨特的國際視野、成熟的專業服務體系、廣闊國際網絡及跨地域聯通優勢，積極擔當「超級聯繫人」角色，帶領大灣區美業實現資源串聯、標準互通、市場共融。 大灣區美業高峰論壇緊扣國家「十五五規劃」核心發展戰略，重塑美髮美容產業定位，推動傳統服務業升級為高增值服務產業。論壇匯聚教育、零售、ESG 永續發展、韓國市場、品牌營銷及產業研究領域的權威專家；一眾專家從職業教育升級、零售生態革新、綠色轉型、永續發展、國際市場前瞻、品牌行銷出海等多維度拆解產業機遇，為在場業者提供系統化、專業化的產業升級參考路徑。

啟動「大灣區 9+2 美業互動發展平台」 實現雙向互通

面對行業青黃不接的情況，葉惠敏坦言，香港年輕人現時甚少考慮投身美容美髮業，行業若要持續發展，必須做好推廣工作。她建議：第一，提升專業認證與專業水平，讓從業員考取認證後獲得認同，藉此吸引新人入行；第二，建立誠信服務標準，不能只憑口頭承諾，須在企業、員工與顧客之間建立互信，行業發展才能穩健；此外，推動高品質發展與可持續經營，由產品、儀器以至服務手法，都要令顧客真心滿意。趙廣泉補充，內地美業從業員逾 3,000 萬，人才流失同樣是業界一大隱憂，建議順應潮流，結合 KOL 網紅等新模式，為年輕人開拓更多發展空間。

葉惠敏續稱，未來業界將聯合推動行業標準制訂、專業資格認證、從業員系統培訓、跨城考核互認等工作，並積極籌備成立大灣區美髮美容業發展委員會，引領灣區美業邁向專業化、國際化新階段。她說：「一定以人為本，包括提升美業專業形象，吸引年輕人入行，培訓專業網紅推動美業等。」 專家呼籲建立大灣區美業專業認證 香港恒生大學大灣區品牌發展中心副總監王錫堯教授總結論壇成果，他呼籲業界盡快成立大灣區美髮美容業發展委員會，聯同大灣區各地美業商會共同制訂行業標準、搭建認證機制，以制度化、結構化、體系化的模式運作，引領灣區美業邁向專業化、標準化、一體化、國際化新階段。透過在地化技術傳承、故事行銷、體驗式服務及精準媒體傳播，重塑大灣區美業的專業形象與國際競爭力，未來各方將聯合推動行業標準制訂、專業資格認證、從業員系統培訓、跨城考核互認等核心工作。

草擬合作備忘錄 籌組發展委員會 主辦方將召集大灣區各地美業協會、學術界代表，適時草擬並簽署產業合作備忘錄，同時積極籌備成立「大灣區美髮美容業發展委員會」，配合國家「十五五」規劃，將傳統美業升級為高增值、可持續的特色產業。 深圳市美髮美容美妝行業協會會長趙廣泉、惠州市美容美髮化妝品行業協會會長程靜均表示，香港美業在大灣區佔有舉足輕重的地位，內地優秀美業企業、國貨原創品牌，可以香港作為國際跳板，對接亞太市場、邁向全球，真正實現灣區聯通、優勢互補、資源共享、產業共贏。