灣區文化協同再譜新章 香港中樂團攜手星海音樂廳呈獻中樂盛宴

隨着粵港澳大灣區文化協同發展持續深化，香港中樂團與大灣區文化地標星海音樂廳的戰略合作再結碩果。由星海音樂廳主辦的「粵港澳大灣區文化藝術節」重點節目——「大師神韻—香港中樂團經典國風」音樂會，已於2026年11月6日在廣州星海音樂廳圓滿舉行，全場掌聲雷動，觀眾反應熱烈。樂團其後亦獲邀參與「二沙島戶外音樂季」，以親民的笙重奏演出走入社區，為灣區樂迷帶來殿堂與戶外並行的中樂體驗。 名家同台演繹經典 《紅樓夢》大提琴中樂版世界首演

「大師神韻」音樂會由香港中樂團藝術總監兼終身指揮、著名指揮家閻惠昌執棒，並聯同國際知名大提琴家李垂誼、青年笛簫演奏家王俊侃，以及皮弦胡、鼓板懷演奏家王坤同台獻藝。音樂會以人文、文學與戲曲為經緯，曲目包括趙季平《國風》、王立平作曲並由黃學揚及李垂誼編曲的《王立平之紅樓夢大提琴隨想曲》（中樂版世界首演）、賈達群《隨想曲·梨園竹調》，以及閻惠昌《線狂》等。壓軸環節樂團演奏《娛樂升平》及《威廉·泰爾》序曲選段，並與全場觀眾以布郎鼓合奏《鼓樂澎湃VII.2023》選段，現場氣氛高漲。音樂會獲香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處支持，並將於2026年11月21日移師香港文化中心音樂廳載譽上演。

星海音樂廳王冬雲主任表示，星海音樂廳與香港中樂團建立長期戰略合作，雙方每年均為灣區觀眾帶來精彩音樂會，並已邀請閻惠昌總監明年再度蒞臨執棒新作，期待更多觀眾穿梭廣州與香港，共同見證兩地推動灣區文化交流的典範合作。 香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授亦表示：「星海音樂廳一直是香港中樂團在大灣區最重要、最親密的合作夥伴之一，廣州觀眾對中國傳統音樂與創新作品的熱愛與共鳴，是樂團全力以赴的最大動力。他強調粵港兩地同根同源、文化血脈緊密相連，樂團未來將繼續透過音樂深化穗港雙向交流，推動優秀中華文化走向更廣闊的世界舞台。」

戶外展演 拉近藝術距離

除殿堂級演出外，香港中樂團亦走進社區，參與「二沙島四季音樂會·2026二沙島戶外音樂季」，呈獻「『笙』樂飄飄－香港中樂團笙小組音樂會」。作為「國際笙簧節2026」節目之一，演出依託綠意盎然的戶外舞台，展現笙這件中國古老樂器的豐富層次與獨特音色。曲目融匯傳統古韻與現代重奏編配，《宮崎駿動畫組曲》、《當我們同在一起變奏曲》、《夜夜欠笙歌》等創新演繹贏得陣陣掌聲，專業演奏與親切互動並重，有效拉近高雅藝術與公眾的距離。

深化戰略合作 以文塑旅 香港中樂團與星海音樂廳多年來以定期展演為紐帶，持續搭建穗港文化互通橋樑。樂團表示將繼續擔當文旅融合的驅動者，吸引灣區及海內外遊客專程訪港，以高水平中樂帶動文旅消費，讓旅客深度體驗香港東西交融的文化底蘊與創新活力，切實以文塑旅、以旅彰文。