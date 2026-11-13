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出版：2026-Nov-13 20:05
更新：2026-Nov-13 20:05

灣區文化協同再譜新章 香港中樂團攜手星海音樂廳呈獻中樂盛宴

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香港中樂團連續三年獲邀於廣州星海音樂廳演出。

香港中樂團連續三年獲邀於廣州星海音樂廳演出。

隨着粵港澳大灣區文化協同發展持續深化，香港中樂團與大灣區文化地標星海音樂廳的戰略合作再結碩果。由星海音樂廳主辦的「粵港澳大灣區文化藝術節」重點節目——「大師神韻—香港中樂團經典國風」音樂會，已於2026年11月6日在廣州星海音樂廳圓滿舉行，全場掌聲雷動，觀眾反應熱烈。樂團其後亦獲邀參與「二沙島戶外音樂季」，以親民的笙重奏演出走入社區，為灣區樂迷帶來殿堂與戶外並行的中樂體驗。

名家同台演繹經典 《紅樓夢》大提琴中樂版世界首演

「大師神韻」音樂會由香港中樂團藝術總監兼終身指揮、著名指揮家閻惠昌執棒，並聯同國際知名大提琴家李垂誼、青年笛簫演奏家王俊侃，以及皮弦胡、鼓板懷演奏家王坤同台獻藝。音樂會以人文、文學與戲曲為經緯，曲目包括趙季平《國風》、王立平作曲並由黃學揚及李垂誼編曲的《王立平之紅樓夢大提琴隨想曲》（中樂版世界首演）、賈達群《隨想曲·梨園竹調》，以及閻惠昌《線狂》等。壓軸環節樂團演奏《娛樂升平》及《威廉·泰爾》序曲選段，並與全場觀眾以布郎鼓合奏《鼓樂澎湃VII.2023》選段，現場氣氛高漲。音樂會獲香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處支持，並將於2026年11月21日移師香港文化中心音樂廳載譽上演。

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授帶領全場觀眾以布郎鼓參與演奏《鼓樂澎湃 VII.2023》(選段)。

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授帶領全場觀眾以布郎鼓參與演奏《鼓樂澎湃 VII.2023》(選段)。

星海音樂廳王冬雲主任表示，星海音樂廳與香港中樂團建立長期戰略合作，雙方每年均為灣區觀眾帶來精彩音樂會，並已邀請閻惠昌總監明年再度蒞臨執棒新作，期待更多觀眾穿梭廣州與香港，共同見證兩地推動灣區文化交流的典範合作。

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授亦表示：「星海音樂廳一直是香港中樂團在大灣區最重要、最親密的合作夥伴之一，廣州觀眾對中國傳統音樂與創新作品的熱愛與共鳴，是樂團全力以赴的最大動力。他強調粵港兩地同根同源、文化血脈緊密相連，樂團未來將繼續透過音樂深化穗港雙向交流，推動優秀中華文化走向更廣闊的世界舞台。」

戶外展演 拉近藝術距離

香港中樂團獲邀走進社區，參與「二沙島四季音樂會．2026二沙島戶外音樂季」，帶來備受期待的「『笙』樂飄飄－香港中樂團笙小組音樂會」。

香港中樂團獲邀走進社區，參與「二沙島四季音樂會．2026二沙島戶外音樂季」，帶來備受期待的「『笙』樂飄飄－香港中樂團笙小組音樂會」。

除殿堂級演出外，香港中樂團亦走進社區，參與「二沙島四季音樂會·2026二沙島戶外音樂季」，呈獻「『笙』樂飄飄－香港中樂團笙小組音樂會」。作為「國際笙簧節2026」節目之一，演出依託綠意盎然的戶外舞台，展現笙這件中國古老樂器的豐富層次與獨特音色。曲目融匯傳統古韻與現代重奏編配，《宮崎駿動畫組曲》、《當我們同在一起變奏曲》、《夜夜欠笙歌》等創新演繹贏得陣陣掌聲，專業演奏與親切互動並重，有效拉近高雅藝術與公眾的距離。

深化戰略合作 以文塑旅

香港中樂團與星海音樂廳多年來以定期展演為紐帶，持續搭建穗港文化互通橋樑。樂團表示將繼續擔當文旅融合的驅動者，吸引灣區及海內外遊客專程訪港，以高水平中樂帶動文旅消費，讓旅客深度體驗香港東西交融的文化底蘊與創新活力，切實以文塑旅、以旅彰文。

 

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