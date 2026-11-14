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出版：2026-Nov-14 21:35
更新：2026-Nov-14 21:35

大家樂集團「大家開飯」踏入五周年 派發1,500張「開飯咭」 聯手三間社福機構 讓受助人自主點選「港味」美食 延伸社區義工探訪

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（左起）大家樂集團企業傳訊及可持續發展集團總監趙樂思、大家樂快餐總經理鄭惠真、食德好行政總監袁德志、基督教勵行會總幹事張洪秀美、大家樂集團首席執行官梁可婷、立法會議員梁進、聖雅各福群會副總幹事吳雯賢及食德樂總經理林志偉一同主持啟動儀式。

大家樂集團旗艦社區食物援助計劃「大家開飯」今年踏入第五年。集團宣布本年度將與基督教勵行會、食德好及聖雅各福群會合作，向基層家庭、長者及低收入人士合共派發1,500張面值1,000港元的「開飯咭」，預計可提供30,000份飯餐。受助人可憑咭按個人需要與口味，於全港大家樂分店自由點選新鮮製作的「港味」美食，享受一頓熱騰騰的飯菜。

除了透過「開飯咭」提供膳食支援，今年「大家開飯」亦進一步加強社區聯繫。集團將聯同三間合作機構組織一系列義工探訪活動，走入社區探望獨居長者及護老中心院友，透過食物分享、日常陪伴與互動，了解他們的實際需要。

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集團今日（2026年11月14日）舉行啟動禮，由大家樂集團首席執行官梁可婷、立法會議員梁進、基督教勵行會總幹事張洪秀美、食德好行政總監袁德志、聖雅各福群會副總幹事吳雯賢聯同集團管理層主持儀式，並邀請約50位基督教勵行會受惠人士到場，一同見證新一年度計劃正式展開。

活動現場設有親子互動環節，出席的小朋友化身「創意小廚神」，自選心儀配料，親手製作大家樂經典菜式「一哥焗豬扒飯」，即場焗製並與家人享用下午茶。作為不少港人的集體回憶，「一哥焗豬扒飯」每日於分店新鮮即製，以明火炒香蛋炒飯底，配上先煎炸、再烤焗的厚切帶骨豬扒及蔬菜比例達42%的秘製醬汁，展現本地餐飲的傳統手藝與地道風味。

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大家樂集團首席執行官梁可婷致辭，分享集團透過食物傳遞關愛、連繫社區的理念。

集團旗下輕嚥料理品牌「食德樂」亦於活動上展示最新菜式，包括「雜菜燒汁三文魚」及「豉椒鳳爪排骨」，並設試食及互動遊戲，讓參與者親身了解吞嚥困難人士的飲食需求。目前「食德樂」輕嚥料理於全港68間大家樂快餐及6間一粥麵指定分店供應，並提供堂食服務，讓有咀嚼及吞嚥困難的長者及患者，能夠與家人親友一同外出用膳，重拾「同枱食飯」的日常樂趣。

「大家開飯」自2022年推出以來，一直因應本港社會需要調整支援方向，先後涵蓋經濟困難人士、照顧者、長者及吞嚥困難人士等不同群體。計劃推行至今，累計資助額接近4,000萬港元，合共捐贈約80萬份飯餐。

小朋友們化身「創意小廚神」，親手製作獨一無二的「一哥焗豬扒飯」。

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大家樂集團首席執行官梁可婷表示：「『大家開飯』不經不覺已走到第五年。大家樂扎根香港超過半世紀，我們一直希望用自己最熟悉、最擅長的方式——用心做好每一餐飯，去回應社區的需要。對很多家庭和長者來說，一餐飯不單是果腹，更是家人親友相聚、維繫感情的時刻。我們會繼續守住『香港人的大食堂』這份初心，透過每一餐飯、每一張『開飯咭』和每一次探訪，實實在在地與社區同行。」

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「大家開飯2026」計劃詳情

合作夥伴： 基督教勵行會、食德好、聖雅各福群會
受助對象： 基層家庭、長者及低收入人士
資助名額： 1,500個
兌換機制：
⚫ 每名受助人獲發一張面值 1,000 港元的「開飯咭」，有效期由2026年11月1日至2027年3月31日。
⚫ 於有效期內，憑咭到大家樂快餐分店，每次可使用相等於50港元的消費額，每天使用上限為兩次。

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