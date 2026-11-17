全球遊輪領導品牌皇家加勒比遊輪旗下的「海洋光譜號」（Spectrum of the Seas）今日強勢回歸香港母港，於啟德郵輪碼頭正式開啟2026-2027香港母港航季。

全球遊輪領導品牌皇家加勒比遊輪（「皇家加勒比」）旗下的「海洋光譜號」（Spectrum of the Seas）強勢回歸香港母港，於啟德郵輪碼頭正式開啟2026-2027香港母港航季。為配合港人出遊模式及吸引各地旅客，皇家加勒比特意升級本航季的航程部署，推出全面覆蓋由 2 晚週末海上微度假至深入探索亞洲熱門目的地的長途航次，其中包括專為年輕一代及上班族打造的「Turn Up The Weekend」週末航線，首度將海上度假與頂級音樂潮流深度結合。隨著新航季啟航，皇家加勒比將帶領旅客於海上共度聖誕節、年末倒數及新年等各大節慶，遊走日本、韓國及越南等亞洲熱門目的地，部分航次已火速售罄。皇家加勒比此前宣布2027-2028航季將迎「雙船部署」，聯同「海洋航行者號」（Voyager of the Seas）同步以香港作為母港，進一步開拓亞洲遊輪市場並鞏固香港作為國際郵輪樞紐的領先地位。

皇家加勒比遊輪大中華區總裁兼亞洲區董事總經理博杰明（Benjamin Bouldin）表示：「海洋光譜號全新香港航季將節慶歡聚、週末音樂派對與亞洲目的地探索融入海上假期，讓賓客能夠根據自己的興趣和時間安排，靈活選擇不同的度假方式。作為亞洲國際遊輪樞紐，香港不僅擁有豐富的城市體驗，更憑藉便捷的交通網絡連接粵港澳大灣區及國際客源，讓賓客在一次旅程中感受都市魅力，並由此啟航探索亞洲。我們持續看好香港遊輪市場的發展潛力，隨著更多遊輪部署逐步展開、航線選擇日趨多元，賓客從香港出發探索亞洲的度假體驗也將更加豐富。」

香港旅遊發展局（旅發局）總幹事劉鎮漢表示：「我們很高興皇家加勒比再次選擇以香港作為『海洋光譜號』的母港，並進一步加強在香港的部署。這充分反映國際郵輪業界對香港作為亞洲郵輪樞紐，以及世界級旅遊目的地的信心。適逢郵輪於香港豐富的節慶季節到訪，多項大型盛事接連舉行，包括香港美食月、香港繽紛冬日巡禮及香港跨年倒數等，旅客在展開郵輪旅程之餘，亦能親身感受香港濃厚的節日魅力、多元旅遊體驗和城市活力。旅發局將繼續與皇家加勒比緊密合作，發揮香港作為國際郵輪樞紐的優勢，吸引更多郵輪旅客來港，為他們打造難忘的海陸旅遊體驗。」

繼去年於上海航線演出掀起狂熱浪潮後，全球人氣DJ「DJ SODA」 今年首度將這股電音旋風帶到皇家加勒比的香港航線，除領銜全數三場航次，更特別分別與「廣東Disco教父」DJ EL TORO及三組熱門 DJ 單位CANTOMANIA、BEAT FRIDAY，以及DEANZ 輪流表演，共同打造「Turn Up The Weekend」周末新體驗。

多元航程迎合港人出遊模式 週末與節慶各具特色 繼去年於上海航線演出掀起狂熱浪潮後，全球人氣DJ「DJ SODA」 今年首度將這股電音旋風帶到皇家加勒比的香港航線，除領銜全數三場航次，更分別與「廣東Disco教父」DJ EL TORO及三組熱門 DJ 單位CANTOMANIA、BEAT FRIDAY，以及DEANZ 輪流表演，共同打造「Turn Up The Weekend」周末新體驗。 海洋光譜號是一艘16 層高、168,666 噸重的遊輪，專為亞洲市場而設，可容納5,622 位客人和2,137 間客房。海洋光譜號為各年齡層提供各式各樣的精彩體驗，包括在北極星觀景艙中從距離海面 300 英尺的地方，全方位 360 度欣賞引人入勝的美景。追求刺激的可以體驗 跳傘、在衝浪模擬器上衝浪，以及在海上最大的室內活動中心挑戰碰碰車、滑旱冰、籃球等。海洋光譜號亦擁有多間令人垂涎的餐飲場所，提供來自世界各地的美酒佳餚，包括⽕鍋、鐵板燒和意式薄餅，還有旅客最愛的 Chops Grille 美式扒房、Jamie’s Italian等餐廳。

皇家加勒比亦加碼部署長途航線，在本個香港航季中，旅客可一次探索多個亞洲目的地，非常適合喜愛多元旅遊文化的本港及國際旅客。「Turn Up the Weekend」及其他「海洋光譜號」香港母港航次早前已接受預訂，反應十分熱烈，除了香港旅客結構持續呈現年輕化趨勢，其中2晚週末航次尤其受到年輕客群關注，皇家加勒比亦預計國際旅客的人數將比上個香港航季有所增長，其中主要客源地包括美國、澳洲、加拿大及新加坡。

海洋光譜號專為亞洲市場而設，為各年齡層提供各式各樣的精彩體驗，不論是追求刺激活動，抑或是美食愛好者，都能享受其中。

持續豐富香港母港部署 展現對亞洲市場長遠承諾 皇家加勒比此前宣佈2027-2028航季推行「雙船部署」，將安排「海洋航行者號」（Voyager of the Seas）與「海洋光譜號」同步以香港為母港。「海洋航行者號」此前曾進行全面升級，引入多項皇家加勒比標誌性的跨世代旅客體驗，包括三層高雙人競速滑水梯、夜光雷射對決，以及升級後的兒童及青少年活動空間等。 除了持續豐富香港母港部署，皇家加勒比亦進一步拓展亞洲區域航線。「海洋領航者號」（Navigator of the Seas）已於 2026 年 10 月 24 日首次到訪香港，並隨後於 10 月 29 日正式抵達新加坡，開啟為期一年的全年母港營運。這標誌著該艘備受歡迎的遊輪正式進駐亞洲市場，進一步豐富皇家加勒比的區域航線選擇。隨著日本等目的地持續受到賓客歡迎，皇家加勒比亦參與日本沖繩那霸港新遊輪碼頭項目，預計於2028年投入運營，進一步支持未來亞洲航線及目的地體驗的發展。

官網：https://www.royalcaribbean.com/hkg/zh 海洋光譄號 2026-2027香港母港航季航程表 海洋光譄號 2026-2027 (香港母港) 出發日期 航程 2026年11月6日 5 晚日本：沖繩（停留一晚） 2026 年 11 月 11 日 5 晚日本：沖繩、石垣島 2026 年 11 月 16 日 4 晚越南：峴港（真美） 2026 年 11 月 20 日 2 晚週末狂歡遊 2026 年 11 月 22 日 9 晚日本及韓國：鹿兒島、長崎、福岡、釜山 2026 年 12 月 1 日 5 晚日本：沖繩、石垣島 2026 年 12 月 6 日 5 晚日本及台灣：沖繩、台北（基隆） 2026 年 12 月 11 日 2 晚週末狂歡遊 2026 年 12 月 13 日 5 晚日本：沖繩、石垣島 2026 年 12 月 18 日 2 晚週末狂歡遊 2026 年 12 月 20 日 （聖誕節） 9 晚日本：福岡、長崎、鹿兒島、熊本 2026 年 12 月 29 日 （除夕倒數） 5 晚日本：沖繩（停留一晚） 2027 年 1 月 3 日 （香港至東京） 8 晚韓國及日本：釜山、長崎、神戶、東京（橫濱）（停留一晚） 2027 年 1 月 11 日 （東京至香港） 8 晚日本及台灣：橫濱、大阪（停留一晚）、宮崎（油津）、 鹿兒島、台北（基隆） 2027 年 1 月 19 日 5 晚日本：沖繩（停留一晚） 2027 年 1 月 24 日

（香港至上海） 4 晚日本：石垣島