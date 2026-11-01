耀中幼教學院主辦「2026-27 耀中幼教校長及升學就業主任午宴」 邀得近40位校長及升學就業主任親臨 錄得校內首個未畢業學生獲新加坡合作夥伴預聘 同場分享全新課程計劃及校本外展活動

2026-27 耀中幼教校長及升學就業主任午宴

耀中幼教學院（Yew Chung College of Early Childhood Education）剛於2026年11月3日舉行「2026-27 耀中幼教校長及升學就業主任午宴」（2026-27 YCCECE Principals & Career Masters Luncheon），活動獲學界積極參與，現場氣氛融洽，交流踴躍。當日共吸引約30所中學代表參加，近40位校長及升學就業主任親臨出席。席間，學院詳細分享最新入學資訊、課程特色、實習安排及獎學金計劃，同時公佈與新加坡幼兒教育業界的就業合作最新進展，並介紹計劃推出全新的學士課程。此外，學院亦推介一系列免費的升學及生涯規劃外展活動，讓與會代表全方位了解耀中幼教在幼教領域的卓越課程品質、專業資格認可、國際網絡及完善的學生升學與職涯發展支援。

拓展新加坡海外幼教職涯 有學生未畢業已簽署聘用意向書 午宴上，學院宣布最近已與第四間新加坡參與「主要業者幼兒園」（Anchor Operator）的機構簽訂合作協議。學院此前已與三間主要業者機構簽約，至今合作機構增至四間，合共佔新加坡超過75% 的市場，為本校學生開拓海外就業出路。迄今，校內有學生未畢業經已獲新加坡合作夥伴預聘，學生經面試及評估後，獲其中一間機構發出聘用意向書（Letter of Intent）並已簽署確認。該機構表示願意耐心等候該名學生1年後畢業入職，並將提供全方位落地支援與過渡配套，協助畢業生無縫融入當地的生活與工作環境。這不僅體現出國際頂尖幼教機構對於耀中幼教學生專業質素的高度認可與求賢若渴，為其築起極具保障的職涯跳板。

耀中幼教學院表示，學院一直致力為學生開拓多元的專業發展路徑，透過是次合作，讓學生切實看到幼教事業發展不再局限於本地。學院非常感謝合作夥伴對耀中幼教學生專業實力的肯定，不僅預先鎖定人才，更為其提供全面支援，無疑為學生躍升國際舞台，無後顧之憂地開展海外職涯提供最堅實後盾。 計劃2027/28推出全新「兒童與家庭輔導（榮譽）社會科學學士課程」 耀中幼教學院助理教授張嘉虹博士於午宴上分享，學院計劃於2027/28學年推出全新「兒童與家庭輔導（榮譽）社會科學學士課程」*。課程申請正進入教育局審批程序，預計落實後將進一步拓寬學院的學術範疇，為學生提供更多學術培訓與臨床實踐機會，以回應現今社會對兒童及家庭支援服務的殷切需求。

張嘉虹博士表示:「健全的家庭支持是兒童健康成長的基石，學院期望透過這項全新課程，打破傳統單一學科的框架，結合兒童發展、心理輔導及社會科學的跨學科優勢，旨在培育具備國際視野與實用技能的新一代幼教專才，為本港兒童及家庭提供多元化且專業的支援及輔導。」 學院外展活動 引導學生探索升學及職業路向 耀中幼教學院亦公布即將推出校本外展活動，為本地中學提供一系列學校互動工作坊及體驗式學習活動，協助中四至中六學生探索個人興趣、，並深入了解不同學科課程範疇及未來升學與職業發展路向。學校可按學生的興趣及發展需要，靈活選擇參加一項或多項活動，活動費用全免。當中活動包括：

課程講座及升學展覽： 全年開放申請，學院可按學校日程安排，耀中幼教學院課程主任及招生團隊到訪中學舉行。活動設有即場招生面試，表現優秀者有機會獲發有條件取錄（Conditional Offer）。

四大課程主題工作坊（外展活動）：學院派員到校舉行，中學可選一個或多個工作坊主題，日期彈性，可於同一日或多日進行；參加學生於活動可獲發「出席證書」乙張。主題涵蓋： 1. 幼兒教育工作坊：透過遊戲及創意活動，認識幼兒教育的基本原則，體驗如何與幼兒有效溝通。

2. 兒童心理學探索工作坊：運用不同測試及工具，了解性格類型與思維方式的關係。

3. 嬰幼兒照顧工作坊：透過「只動不說話」遊戲，模仿0至2歲幼兒的溝通方式，並認識支援兒童成長的正面策略。

4. 兒童及家庭輔導工作坊：邀請臨床心理、教育心理、輔導、社工及家庭教育等業界代表，分享職業及進修路向。

耀中幼教學院嘉年華「玩出未來職涯」（外展活動）： 活動於中學禮堂或操場舉行，把上述四大課程主題工作坊與多項體驗活動集中在同一場地，讓學生一次過體驗不同的學科範疇。學院會與學校商討，按學校需要度身訂造活動內容及安排，中學可選一個或多個工作坊主題，當日更會有雪糕車入校或咖啡角攤位等，令活動更添趣味及全面。參加學生獲發「出席證書」一張。嘉年華內容包括：

o 四大課程主題工作坊攤位 ：涵蓋幼兒教育、兒童心理學探索、嬰幼兒照顧，以及兒童及家庭輔導。

o 幼教老師的創意日常： 設計幼兒故事繪本、製作創意教具。

o 幼兒感官探索體驗站： 設「雪糕車入校園」及「校園咖啡角」遊戲及感官探索活動，並供應爆谷、魚蛋、軟雪糕等小食，營造歡樂的嘉年華氣氛，讓學生輕鬆學習。學生同時可透過遊戲及感官探索活動，進一步認識幼兒如何透過玩樂建構知識與學習能力。

到訪耀中幼教學院：學校可選擇1.5小時的參觀活動，或每月一次的「全日耀中幼教體驗日」。體驗日為全日活動，內容豐富且富實務性，涵蓋校園導覽、課程體驗課、專屬「師兄師姐 Meet & Talk」交流會，以及中六學生即場面試，表現優秀者更有機會獲發有條件取錄。此外，體驗日更特設田灣社區共膳體驗及於耀學園舉行的「遊戲中學習」（Learning Through Play）體驗工作坊，讓學生從親身實踐中探索個人興趣，及早規劃清晰的升學方向與職涯藍圖。

學界熱烈響應外展體驗 期望引進工作坊助中學生規劃升學 現場眾多中學校長及升學就業主任對學院的外展工作坊給予極佳評價，紛紛表達強烈意願，期望將相關資源引進中學校園，讓學生透過體驗式活動更了解相關專業，及早鎖定個人興趣，為日後在關鍵的升學與選科路上，做出最適合自己的遠見抉擇。 *課程最終實際推出日期需待教育局審批。