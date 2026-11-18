Fortinet 香港、澳門及蒙古區業務發展及策略方案總監徐思俊

隨著人工智能（AI）技術迅速普及，網絡安全正面臨前所未有的挑戰。過去不少企業以為黑客只會鎖定大型跨國企業或金融機構，但事實早已改變。如今網絡犯罪已全面產業化，黑客利用自動化工具及人工智能技術，大幅降低攻擊成本，同時提升攻擊規模與精準度，令任何接駁互聯網的企業，無論規模大小，都有可能成為攻擊目標。 作為全球網絡安全領導企業之一，Fortinet透過其FortiGuard Labs每天監測來自全球的威脅活動。單在2025年，FortiGuard Labs便攔截超過3.8萬億次漏洞利用企圖，以及27.1億次惡意軟件傳播事件，反映網絡攻擊已成為企業營運不可忽視的風險。

中小企成黑客重點目標 對香港中小企業而言，目前面臨的威脅主要來自網絡釣魚、商務電郵詐騙（BEC）、勒索軟件、密碼盜竊及供應鏈攻擊等多個範疇。 其中，網絡釣魚依然是最常見的入侵途徑。Fortinet 香港、澳門及蒙古區業務發展及策略方案總監徐思俊稱：「隨著AI生成技術成熟，攻擊者能夠利用公開資訊，包括LinkedIn及社交媒體資料，自動生成高度個人化的電郵內容。這些郵件不但語法準確，而且能模仿真實商業往來語氣，即使經驗豐富的員工也難以分辨真偽。由於香港企業日常高度依賴電郵和即時通訊工具處理報價、付款及合約事宜，一封偽冒郵件便可能導致巨額金錢損失。」

另一項持續升溫的威脅是勒索軟件攻擊。近年黑客已不再滿足於加密企業系統，而是採用「雙重勒索」策略，在鎖死企業資料前先進行竊取，再以公開敏感數據作威脅，迫使企業支付贖金。對中小企而言，最大的損失往往並非贖金本身，而是業務停頓數日甚至數星期所造成的客戶流失及聲譽受損。 此外，憑證盜竊亦成為近年增長最快的威脅之一。黑客透過資訊竊取惡意軟件、憑證填充攻擊及密碼重複使用等方式，嘗試入侵企業VPN、雲端平台及電郵系統。當員工在多個平台使用相同密碼時，一旦其中一個服務發生資料外洩，企業系統便可能隨即失守。

AI令詐騙進一步升級 人工智能的普及不僅提升工作效率，同時亦被不法分子利用於網絡犯罪活動。 目前估計超過八成釣魚郵件由AI協助生成，其內容個人化程度遠高於傳統詐騙訊息。研究顯示，AI生成釣魚郵件的平均點擊率可高達54%，遠高於以往水平。 更值得關注的是深偽（Deepfake）技術的發展。現時攻擊者只需數秒錄音，便有機會複製他人聲線。未來企業管理層或財務部門接獲「老闆來電」要求緊急轉帳，即使聲音聽起來完全一致，也未必代表來電者身份真實。

在這種情況下，個人與企業必須建立新的防禦思維。 對個人而言，最重要的是養成「暫停、核實、舉報」的習慣。面對任何涉及付款、密碼、更改帳戶資料或要求批准多重認證的訊息時，應先冷靜判斷，再透過獨立渠道核實。例如直接致電已知聯絡人，而非使用訊息內提供的電話號碼或連結。若發現可疑情況，更應即時向公司或相關部門舉報，避免同事成為下一個受害者。 徐思俊續稱：「企業則需要建立結合技術、人員及流程的三層防線。首先，利用AI驅動的郵件安全方案偵測異常行為及攻擊意圖；其次，持續進行安全意識培訓，讓員工了解電郵、短訊、社交媒體及深偽技術相關風險；最後，透過定期模擬釣魚測試及風險評估，持續量度員工的安全意識水平，並針對高風險群組提供額外保障措施。」

網絡安全人才短缺成長遠挑戰 除了技術威脅外，人才短缺亦是香港網絡安全發展面臨的重要問題。 隨著企業數碼轉型步伐加快，市場對具備實戰能力的網絡安全專才需求急增，但人才供應卻未能同步增長。解決技能缺口需要政府、企業及教育界共同合作。 徐思俊稱：「Fortinet多年來推動全球「網絡安全專家計劃」（NSE Program），向世界各地學員提供由基礎至專家級別的培訓課程。目前，相關認證已覆蓋超過190個國家及地區，成為全球規模最大的網絡安全人才培育計劃之一。」

在香港，相關培育工作已逐步延伸至中小學、大專院校及在職人士群體。透過STEAM活動、網絡安全工作坊、大學生競賽及專業培訓課程，協助年輕人及從業人士建立實戰能力。 業界人士指出，要吸引更多年輕人投身網絡安全行業，關鍵在於改變公眾認知。網絡安全不只是資訊科技工作，更涵蓋風險管理、商業決策、人工智能應用及政策制定等領域，具有廣闊的職業發展前景及國際流動性。 培養良好習慣比技術更重要 不少資料外洩事故最終追溯原因，往往並非技術漏洞，而是人為失誤。然而問題核心未必是員工粗心，而是企業未有建立有效流程及安全文化。

專家建議員工應養成五項關鍵習慣，包括點擊連結前先停一停、多個平台使用不同密碼並啟用多重認證、透過第二渠道確認付款要求、小心處理企業敏感資料，以及在發現可疑情況時立即舉報。 尤其在生成式AI快速普及的環境下，企業亦需警惕「影子AI」（Shadow AI）問題，即員工自行使用未經批准的AI工具處理公司資料，增加機密外洩風險。 2027年五大安全趨勢 展望2027年，徐思俊指出企業及個人需要特別留意五大網絡安全趨勢。 首先，AI及自動化將進一步推動網絡攻擊產業化，漏洞從公布到被黑客利用的時間將持續縮短。其次，自主AI（Agentic AI）將同時應用於攻防兩端，形成機器對機器的新型網絡戰。

第三，隨著生成式AI廣泛應用，AI模型、提示詞及代理系統本身將成為新的攻擊目標。第四，在零信任（Zero Trust）架構普及下，身份認證將取代傳統網絡邊界，成為安全防護核心。最後，企業關注重點將由單純預防攻擊，逐步轉向提升整體韌性，包括快速偵測、快速回應及快速復原能力。 面對日益複雜的威脅環境，網絡安全已不再只是IT部門的責任，而是企業風險管理及業務持續營運的重要組成部分。對香港企業而言，及早建立以AI驅動、持續監測及風險導向的安全架構，同時培養員工良好的安全習慣，將是未來數碼競爭力的重要基石。